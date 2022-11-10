友達恢復尾牙 彭双浪曝員工年終數字

台北市電腦公會理事長、友達董事長彭双浪10日表示，目前科學園區沒有廠商放無薪假，過去這兩年，大家忙到沒時間休息，此時可以調整一下，把該休的假休一休、讓員工陪陪家人、充充電。友達已宣布今年正常辦尾牙，感謝員工的貢獻，至於獎金方面，每年都有一個月基本的年終獎金，至於績效獎金，會衡量公司財務和獲利狀況發放。

資訊月開幕，今年以「數位領航、虛實共榮」為主軸，今年還結合「教育科技展」推動台灣教育數位化。彭双浪致詞時表示，今年展出的是近年來內容最豐富、最具教育性，也最具未來性的展會。在政府和民間的共同努力下，將能讓數位轉型加速前行，各種創新的產品和服務，讓台灣的數位發展在全球名列前茅。

資通訊產業陷入低潮，無薪假、減薪的消息頻傳。對此，彭双浪表示，目前科學園區廠商沒有看到放無薪假，只是過去這兩年宅經濟需求爆發讓大家沒時間休息，這時候讓大家調整，把該休的假休一休、陪陪家人、充充電。過去兩年因為疫情，尾牙有的取消、有的縮小規模，友達已經提前宣布正常辦尾牙，感謝員工的貢獻。

對於景氣展望，彭双浪認為，疫情期間宅經濟提前消費，在開放之後，家戶裡的需求趨緩，因為戰爭造成通膨，很多國家消費能力下降，今年資通訊產業都受到高庫存負面影響，大部分都在清庫存，庫存水準漸漸恢復健康，經過第四季銷售旺季後，預期會慢慢回補庫存。

電視面板過去15個月降價已經到了成本線以下，生產面板無利可圖，價格回調反映過去不合理的價格，10月調整是幅度很小的調升，要回到成本線才是健康的狀況。面板產業因為長時間處於虧損，多做多虧、不如少做，整個調整讓供需會更健康。

今年初以來因為疫情、戰爭、通膨等諸多變數在同一時間造成影響，讓需求快速下墜，預期在谷底要走比較長時間。他認為，供給面造成的供過於求調整時間比較短，但這次是需求面所引發的供過於求，調整時間會比較長。