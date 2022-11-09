在手銀彈破千億 可成:兩年內配息10元起跳

可成（2474）第三季匯兌收益豐收，挹注每股盈餘逾7元，加上折舊攤提降低，可成第三季雙率登四季高點，累計前三季獲利突破百億元，每股稅後純益14.7元，已逾2021年獲利。由於可成手中現金滿滿，可成董事長洪水樹表示，未來二年配息10元以上甚至更高，且對美國的醫療耗材廠展現併購興趣，2023年可望有所斬獲。

可成帳上現金狂飆，截至第三季底為止，可成的現金及約當現金部位高達1,069億元，為史上現金部位最高的時段，可成董事長洪水樹在9日的法說會上表示，2020年淡出手機事業，可成持續瘦身、拉高現金部位，在大環境不景氣之下，公司成為市場中最安全的股票之一，如今美元進入升息的大循環，可成處於可攻可守的有利位置。

雖然仍處於轉型陣痛期中，不過未來幾年可成將處於高現今的狀態，洪水樹表示，未來二年配息10元以上無虞，在匯率、利率對可成有利的條件下，甚至考慮提高配息，或是在適當時機實施庫藏股。

可成維持車用、醫療在三至五年內，達成二位數營收的目標，但是洪水樹再次強調，轉型無法一蹴可幾，如果要在短期內展現效益，就必須透過併購，醫療在認證、開發上需要時間，可成對微創手術耗材等高度關注，已積極尋求國外併購標的，花費時間關注美國市場，因美國是全球最大的醫材市場，明年可望有較大進展。

可成目前筆電營收占比高達85％，也認同旺季不旺、終端需求疲弱的趨勢，因此沒有出具第四季的財務預測，可成表示，將撙節資本支出，善用台灣、大陸兩地的產能、提升效率。

可成昨日公布第三季財報，受惠於產品組合改善、折舊降低，毛利率、營益率分別以34.1％、22％登四季以來新高，加計匯兌收益挹注55.21億元，挹注每股盈餘逾7元，可成第三季獲利達50.46億元，每股盈餘7.06元，獲利登上七季以來新高，累計可成今年前三季每股稅後純益達14.7元，已逾2021年全年獲利。

延伸閱讀

可成「雙率」登四季高 前3季獲利超車去年

可成遭爆庫藏股涉內線 董座發聲明澄清