刀劍神域實體化？Oculus創辦人有這想法

虛擬實境公司Oculus的創辦人帕爾馬‧路克齊(Palmer Luckey)，最近構想一種危險的虛擬實境頭戴設備，要是玩家在遊戲中死去，設備會殺死用戶。他是在紀念相當受歡迎的動漫《刀劍神域》(Sword Art Online)，現年30歲的路克齊，心態仍然是個大孩子。

路克齊在2011年拚湊出第一台真正意義的3D虛擬實境投射儀，並且申請專利，成立Oculus，因此被稱為現代虛擬現實之父。2014 年，他以20億美元的價格，將這家公司賣給臉書的祖克柏(Mark Zuckerberg)，這是Meta 元宇宙的基礎。

不過這種設備構想早已出現在多個科幻小說與影視作品裡，比如上映於1999年的著名科幻驚悚影集「X檔案」(X files)第7季第11集「第一人稱戰鬥」(first person shooter)，主角穆德就被困在頭罩式虛擬實境儀器裡，他完全分不出現實與虛幻。

2012年，以日本輕小說《刀劍神域》改編的同名電視動畫上映，描述一款稱為刀劍神域的奇幻式多人連線冒險遊戲上市，玩家需要戴著稱為NerveGear 的設備參與，並進入一種類睡眠狀態，然而進入遊戲後卻無法退出，除非能夠打通最後一關，要是玩家在遊戲中陣亡，那機器會殺死玩家的大腦。

類似「魷魚遊戲」的求生情節就如此延伸，然而刀劍神域卻成為現象級作品，路克奇也不例外。

路克奇說：「將現實生活與你的虛擬化身，聯繫起來的想法一直令我著迷，遊戲在與生命連結時，它就變得相當重要了，並迫使人們從根本上重新思考，如何與虛擬世界的其他玩家互動。也就是說，只有後果嚴重的威脅，才能讓遊戲特別感覺真實。」

他說：「好消息是，我們正在製造真正的 NerveGear。壞消息是，到目前為止，我只弄清楚了怎麼殺死你(玩家)。」

路克奇認真的思考頭戴式設備如何殺死玩家，在刀劍神域中， NerveGear會放出微波，照射死玩家的大腦，「但是我無法想出任何方法來完成這樣的工作，除非將耳機連接到巨大的設備上」，路克奇說。

他想到的辦法是炸藥，將炸藥接到一個窄頻的光電感測器(Narrow-band photosensor)，感測器檢到遊戲結束時，強電荷會引燃炸藥，就會摧毀用戶的頭。

路克奇最後澄清，這計畫永遠屬於虛擬現實，它只是一件辦公室藝術品，一個發人深省的提醒，提醒我們遊戲設計中尚未探索的方向。

（ 中時新聞網 江飛宇）

延伸閱讀

從國際動畫特效技術應用看臺灣發展方向

《科技》天貓雙11「虛擬街區」 VR及3D購物新體驗

元宇宙布局發酵 玉晶光第四季營運看俏

陸建3國家創新中心 概念股漲