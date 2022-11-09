11月面板報價回升 谷底過? 關鍵2指標解答

WitsView 11/2022上旬TV面板報價較10/2022下旬上漲，原因在於中國面板大廠減產效應發揮所致，惟因供給減少而推升的報價漲幅通常較有限；至於Monitor面板、NB面板報價下跌，原因則在於通膨、升息影響終端需求，惟09/2022迄今月跌幅已均小於3％。近期通膨疑慮加劇持續衝擊消費者購買意願，預估Q4友達（2409）、群創（3481）等面板廠的產能利用率仍偏低，大陸雙11以及歐美年終耶誕銷售為後續觀察重點。

最近面板報價及走勢研判：

11/2022上旬TV面板報價較10/2022下旬上漲，55吋4K Open-cell報價較10/2022下旬上漲1美元，漲幅為1.2％，原因在於電視品牌廠為因應歐、美市場年底促銷活動所需而積極建立庫存，但訂單能見度不高。群益認為，後續報價能否持續反彈，觀察指標主要有二，（1）TV面板跌價超過60％對刺激需求的助益程度，（2）大廠減產成效。

至於在IT面板的部分，由於通膨、升息影響終端需求，Monitor面板、NB面板報價均自10/2021下旬起開始下跌，惟因面板廠陸續減產效應逐漸發揮，09/2022迄今月跌幅均低於3％。其中，27吋Monitor面板11/2022上旬報價下跌0.5美元，跌幅為0.8％，與10/2021上旬高點相較，跌幅為34.32％，14吋Flat-LED NB面板報價下跌0.1美元，跌幅為0.4％，與10/2021上旬高點相較，跌幅為45.55％。

資料來源：WitsView，群益投顧彙整

觀察近期面板市場供需狀況，在供給的部分，Q2迄今多數面板廠持續減產，惟Q3仍供過於求，目前狀況亦改善有限，多數面板產品線報價均走低，關鍵在於終端需求疲弱。此外，2023年、2024年整體面板市場重要擴產動作主要有三， （1） 京東方預計2024年在武漢新增1座8.6代線，主要供應55吋以下的TV面板（超大尺寸）、4K/8K高解析度面板則由10.5代線供應，（2）華星光電預計2023年、2024年分別於深圳、廣州新增8.5代線、8.6代線，（3）惠科計畫2024年於鄭州新增1座10.5代線。隨著前述新產能相繼開出，預估中國面板廠7~10.5代線總數將由目前的21座增加至2024年的25座，且多數業者亦持續提升舊產線產能。群益認為，大尺寸面板供給仍增加，為不利於報價長線表現的潛在負面因素。

至於在需求的部分，受到通膨疑慮加深影響，近期終端需求多未見改善跡象，此外，部分品牌、通路業者先前考量缺櫃、塞港而建立較多庫存，目前尚未回復至健康水準，亦不利於面板廠的出貨表現。

再觀察各重要面板終端應用的市況，首先，在電視的部分，通路庫存在歷經數季調整後已回到健康水準，美國市況亦因促銷活動而轉佳，不過，歐洲地區買氣受通膨、當地戰爭等因素影響而欠佳。

其次，在筆記型電腦、螢幕的部分，市場需求因部分買氣已提前於疫情期間釋出、防疫需求不再而降溫，且先前考量缺櫃、塞港而建立的高庫存亦成為品牌、通路業者近期的沈重負擔，且NB面板的需求較Monitor面板更為疲弱。最後，現階段需求仍穩定挹注的終端應用包括車用、醫療、工控等，然而，群益認為，能否延續至2023年則尚待觀察。

面板產業近況及群益觀察評析：

（1）根據研調機構TrendForce指出，預估Q4全球筆記型電腦出貨減少至4,290萬台，為疫情爆發迄今單季低點，QoQ-32.3％，預估2022年出貨減少至1.89億台，YoY-23.0％。TrendForce並預估，終端整體庫存去化最快需待明年Q2方得以完成，預估2023年出貨再減少至1.76億台，YoY-6.9％。

（2）Corning（GLW US）Display部門Q3玻璃基板ASP雖與2Q22持平，但出貨量則隨整體面板產業產能利用率降低而減少，Q3營收6.86億美元，QoQ-21.87％，毛利率亦隨產能利用率下跌而降低至36.1％，Q3稅後淨利減少至1.34億美元，QoQ-41.23％。

展望Q4，Corning預估整體面板產業產能利用率於09/2022觸底，ASP亦將隨之上漲，且後續Dispaly部門玻璃基板的出貨、獲利表現均將隨整體面板產能利用率反彈而改善，然而，整體面板產業市況能否確如Corning預期於Q4轉佳則尚待觀察。

（3） LG Display（034220 KS）Q3營收為6.77兆韓圜，QoQ+20.76％ ，主要係受惠於iPhone新機效應、IT產品線補庫存相關需求，不過，受到TV產品線報價下跌影響，Q3毛利率降低至0.74％ （Q2為4.90％） ，本業表現再較Q2惡化，Q3稅後虧損擴大至0.77兆韓圜（Q2為0.38兆韓圜）。 （4）Samsung (005930 KS) Q3顯示面板事業的營收增加至9.39兆韓圜，QoQ+21.79%，占Samsung整體營收比重再提高至12.23％ （Q1、Q2分別為10.24％、9.99％）。雖然大尺寸面板事業持續虧損，但在iPhone 14新機效應發揮下，3Q22顯示面板事業的營業利益率提高至21.09%（Q1、Q2為13.68％ 、13.75％） ，顯示面板事業的營業利益增加至1.98兆韓圜，QoQ+86.79％。

展望Q4、2023年，在行動面板事業的部份，預估Q4出貨表現仍受惠於iPhone 14新機相關訂單，但Android Smartphone近期市場需求低迷，預估整體旺季效益將低於以往；至於2023年除計畫深耕高階Smartphone市場外，亦將積極拓展車用、遊戲等領域。至於在大尺寸面板事業的部份，Q4營運重心在於爭取客戶年底促銷活動相關訂單，2023年則計畫配合客戶所需推出更多尺寸QD OLED面板，以提高整體產能利用率及改善獲利能力。

面板產業投資建議：

雖然TV面板報價10/2022下旬、11/2022上旬均上漲，不過，此次報價反彈的關鍵在於中國面板大廠減產效應發揮，一般而言，因供給減少而推升的報價漲幅有限，此外，近期通膨疑慮加劇持續衝擊消費者購買意願，加上缺櫃、塞港狀況改善後，部份品牌客戶通路庫存仍未回升至健康水準，預估Q4友達、群創的產能利用率仍偏低，業績展望預期仍偏保守。

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