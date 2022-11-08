驅動IC何時回溫 聯詠點3大觀察指標

聯詠（3034）8日舉辦法人說明會，副董事長王守仁表示，現階段消費性市場低迷，當下最重要還是要觀察產業「庫存」、「通膨」，以及「產業需求」是否可以在明年3月回溫，且因為明年生產成本有機會降低，加上庫存消化告一段落，聯詠毛利率應該可以逐步回穩。

展望2023年，王守仁表示，明年第一季因春節假期，為傳統淡季工作天數減少，而最重要還是要觀察產業庫存、通膨狀況，以及產業需求是否可以在3月回溫，預估第一季庫存有機會回到正常水位，但是需求還是要觀察大環境，假設大環境沒有太大的變動，明年季營收有機會回到原本的狀態。聯詠明年看好的產品線包括有AMOLED在智慧型手機和TV的應用、Auto TDDI、VR/AR TDDI以及4K/8K TV等。

驅動IC的售價趨勢方面，王守仁表示，現在市場需求弱，所以售價會受到影響，但未來跌價的空間應該有限，以聯詠產品線來說，AMLOED的跌價幅度較有撐，聯詠也會透過開發高附加價值來提升毛利率。

王守仁也談到，因為目前市場需求疲軟，故2023年有機會看到生產成本降低，以產能來說，現在供應比較緊俏的是28奈米高壓製程。毛利率趨勢上，王守仁認為，售價、成本還是和市場供需息息相關，但因為後續生產成本有機會降低，加上庫存降低，估計毛利率會逐漸穩定。

針對市場近期關注的與晶圓廠LTA長約部分，王守仁表示，聯詠的第四季財測已經將LTA納入考量，聯詠只有部分產能有簽訂LTA，故目前還在可控範圍內。

以美金對台幣匯率1比32計算，聯詠預估第四季營收188億元~200億元，幅度為季減少3.9%到季增加2.23%，毛利率落在38.5%~40.5%，營業利益率落在18.5%~21.5%。

（時報資訊 王逸芯）

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