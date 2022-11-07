億光控三公司LED產品侵權 求償3億

億光電子（2393）7日向台灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告特力屋股份有限公司、展晟照明股份有限公司及中國電器股份有限公司所販賣之燈泡、燈管，以及吸頂燈等系列LED產品，侵害億光台灣專利TWI665406、TWI644055及TWI553264，並向被告請求損害賠償新台幣3億元，並且立即停止製造、進口、販賣該系列侵權產品。

億光聲明，特力屋的自有品牌及其所販賣的Toshiba、東亞等LED產品，展晟販賣之舞光LED產品，中國電器販賣之東亞LED產品，已侵害億光台灣專利TWI665406、TWI644055及TWI553264。

該些專利與LED支架封裝技術及結構相關，可提高發光裝置的生產速度及良率，且提高發光裝置導電及散熱效果，不僅可用於照明LED產品，更可涵蓋背光及車用LED等用途。

針對億光電子7日提告，特力屋聲明指出，特力屋為家庭用品及修繕器具販售賣場，與供應商均簽訂不侵害專利權保證。

特力強調，特力屋業務性質為商品通路，本身並不從事商品製造，貨源均仰賴供應商提供（包括自有品牌商品在內），與供應商均簽訂不侵害專利權保證，此次億光電子聲稱其專利受到侵害爭議，對特力屋本身營運不會造成任何影響。

特力屋目前賣場所販售LED商品涵蓋市面上大牌如東亞、歐司朗、Philips、Toshiba、國際牌、奇美、亮博士等。特力屋強調，一向致力保障他人合法智慧財產權，亦不願介入他人間之專利爭議。

特力屋非但對億光電子之專利內容並不知悉，且供應商在交貨時，相關被指稱侵權之結構業已封裝於商品內，在不破壞商品之情況下亦無從得知其構造，因此特力屋並無任何侵害他人專利權之故意存在。

特力表示，特力屋將持續以謹慎之態度處理本件專利爭議，希望釐清事實，同時保障自身合法權益。