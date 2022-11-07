車用、工業產品撐腰 新唐2大優勢後市看俏

雖然消費性市場仍在調整庫存，但新唐車用、工業應用產品線需求穩定，新產品也持續導入客戶，營運展望優於PC、面板應用等IC設計同業。

Q3營收季減，Q4預估營收持續季減

新唐2022年Q3營收104.00億元，QoQ-6.98%，YoY+0.20%，符合前次法說公司預估。毛利率因為產品組合的緣故，由Q2的41.94%略降到Q3的41.22%。營業費用控制得宜，維持在公司預估30~34%的低標。業外收入較Q2明顯下降，主要因為Q2有股利收入、處分資產設備的一次性認列。Q4部分客戶持續存貨調整，預估營收季減幅度大於Q3。

PC／NB需求減弱 cloud產品具長期潛力

新唐computer相關產品線方面，消費性NB的2022年出貨下修，商用NB也下修，Q3客戶調整庫存，預估Q4持續調整。伺服器的BMC產品也歸類在computer產品線，伺服器客戶需求較2022年初調降，但2022年仍然是YoY正成長。資料中心客戶方面，和微軟合作開發代號Hydra的BMC新產品，預計2024年貢獻營收。

新唐Q4營運持續受到消費性產品庫存調整、需求減弱影響，預估將呈現微幅下滑。展望後市，由於日本分公司車用產品隨供應鏈問題改善，帶動新唐非消費性產品需求穩定，庫存調整期將較主攻消費產品業者短，有利營運回穩。

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