科技業Q4去庫存 外資曝神山最大考驗是它

半導體「10年大運」成絕響 外資：1現象成常態 再揭台積電5奈米最大考驗

半導體產業步入下行周期之際，外資圈最新看法紛紛出爐，瑞信認為Q4起科技業庫存去化加速，雖最快年底或有望復甦，但地緣政治影響下，高庫存成趨勢，半導體產業也不會再有超級周期；美系外資小摩則稱，雖台積電技術領先與前景成長，市佔率有望持續擴大，但一旦i14上市銷售不如預期，5奈米產用率恐在明年第1季跌破100%，得靠縮減資本支出因應。

瑞信亞洲科技論壇（ATC）5日起一連4天線上登場，瑞信台灣證券研究主管暨亞洲半導體分析師艾藍迪（Randy Abrams）今（6）日表示，目前電子業庫存水位創2000年來最高，預估庫存水位本季到頂，第4季加速去化，但因地緣政治影響，高庫存成趨勢，且由於股價提前1~2季反映，預估最快年底或明年初，市場就有望復甦反彈。

他也預期，儘管整體科技業處於下行周期，但不同產業表現極端，像手機、電視等相關產品出貨量大幅下修，但車用、物聯網等仍具韌性，AR、VR也穩定成長，亞洲半導體不至於大幅下殺，而是走溫和修正的軟著陸模式。

儘管如此，瑞信仍下修智慧手機與5G手機出貨量，下修幅度各達14％、12%，並降PC出貨10%，還認為晶圓代工廠未來2年產能擴增約10%，邏輯晶片產能利用率維持90%，雖不致供過於求，但考量在美國《晶片法》補助下，晶片產能陸續開出，半導體不會再有超級周期。

美國日前對超微、輝達祭出高階AI晶片銷陸令，摩根大通（JPMorgan，小摩）認為，即使所有高階晶片都遭禁，對台積電的營收衝擊也在10%內，影響有限，給予「優於大盤」評級，目標價710元。

雖看好台積電未來3~5年的成長性優於同業，但小摩也示警，數據中心、蘋果供應鏈庫存墊高且需求持續疲軟，將衝擊明年台積電的營收、獲利和資本支出計畫。

尤其是台積電的5奈米產能相當充足，但若關鍵的iPhone 14上市後需求不若預期，N5利用率恐在明年第1季降至100%以下，並使台積電進一步放緩N5產能建設。

此外，《韓聯社》報導，南韓商工會議所（KCCI）5日公布30名半導體產業專家調查，高達76.7%專家認為，全球晶片供過於求、美中關係緊繃及陸半導體技術竄起等3大外部風險，已使南韓晶圓業「處於危機狀態」。

調查還指，58.6%專家預估，南韓半導體業恐一路慘到2024年，且有43.4%直指目前已面臨「10年最糟」的狀況，比2016年大陸進軍記憶體晶片製造領域、2019年美中貿易戰開打時更為惡化。

(旺得富理財網 李宗莉)