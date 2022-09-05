佳世達8月營收 同期新高

佳世達（2352）集團8月合併營收出爐，8月合併營收約198.99億元，較去年同期178億元成長12％，續創同期新高。累計今年前8月合併營收1639.6億元，比去年同期的1434億元增加206億元，年成長14.4％。

佳世達表示，在零件供應大幅改善下，商業工業用產品、網路通訊產品均積極供貨，是帶動8月營收維持高檔的主因。而聯合艦隊新成員的加入、醫療需求增溫等因素，都使得佳世達在全球通膨的經濟挑戰下，持續交出優於去年的成績單。

佳世達集團旗下的其陽受惠於資安、網安的剛性需求支撐，8月營收以2.44億元創下今年新高與歷史次高紀錄，月增率22.9％、年增18.25％。友通8月合併營收12.94億元，，較上月減少11％、年成長7.6％，寫下同期新高紀錄。羅昇公告8月合併營收約2.95億元，月減10.88％、相比去年同期略減2.54％。整體來看，工業用嵌入式系統、資安都是剛性需求，短期內需求仍熱絡，羅昇新加入的綠能事業生意熱絡、工具機業務平穩。但是友通旗下的Brainstorm因為比特幣和顯卡市況反轉，公司嚴控庫存，審慎因應市場變化。

明基醫8月合併營收約2.44億元，相比前一個月略增4.27％、年成長率則高達109％，寫下歷史第三高的紀錄。受惠於防疫產品熱賣，再加上合併康科特、合躍生活廣場的效益顯現，明基醫今年營運成長動能強勁。明基醫旗下的明基健康生活，積極建構智慧藥局健康生活平台，5日宣布與今年初加入明基佳世達醫療艦隊的「正光連鎖藥局」攜手，翻轉傳統藥局經營型態，於烏日打造OMO智慧藥局二代店，以虛、實融合服務守護銀髮族的健康照護，提供虛實整合的聽力店中店、VR視訊、電商、跨店取貨、專業三師等服務。

佳世達董事長陳其宏先前法說會中透露第三季旺季不旺，顯示器、投影機需求下降，預期第三季營收和第二季打平、可能比第二季差。佳世達7、8月合計營收約403億，營運表現符合預期。