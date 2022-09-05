9月電視面板價格 跌幅持續收斂

市調9月上旬面板報價出爐，面板價格跌幅持續收斂，65吋以下的電視面板單月跌幅收斂到5美元以下，驅動IC等零件價格鬆動，面板廠也推出43吋成本優化版本刺激需求，推動43吋面板報價跌破50美元，來到歷史低點。整體來看，第三季電視面板價格平均跌幅約10％～15％，第四季價格跌幅有機會縮減到個位數。

TrendForce研究部副總范博毓表示，第三季供應鏈重點就是庫存去化，9月需求仍然相當疲弱，即使面板價格普遍觸及現金成本、甚至滑落到現金成本以下，面板價格還是沒有反彈的跡象，不過跌幅持續縮小。目前供應鏈庫存狀況還是偏高，因此第四季去化庫存、謹慎拉貨的狀況不變，預期第四季面板價格仍將維持緩跌的走勢。

四川限電措施解除，對於面板廠生產的影響也減少，32吋、50吋面板在8月止跌之後，9月價格又鬆動，9月上旬小跌美元，32吋面板均價約26美元、續創下歷史低點。此外，隨著驅動IC等價格下跌，面板廠針對43吋面板推出成本優化版本，衝刺小尺寸電視面板的買氣，均價跌破50美元、單月跌幅略微擴大到4美元。至於55吋、65吋面板價格9月上旬跌幅大約在2美元，然而75吋面板跌幅仍高達5美元以上，整體來看，65吋以下的電視面板價格單月跌幅都可望收斂到5美元以內。

面板廠自7月起也擴大縮減IT面板產能，價格跌幅也是逐月縮小。21.5吋以下的低階TN監視器面板因為供給和需求都少，9月上旬跌幅約0.2美元，至於23.8吋、27吋IPS面板9月上旬跌幅約0.5美元。筆電面板方面，11.6吋面板9月上旬跌幅約0.1美元，14吋面板跌幅約0.3美元、15.6吋面板跌幅約0.7美元。

范博毓表示，在經過6月、7月價格崩跌之後，隨著面板廠擴大減產，8月、9月大尺寸面板價格跌勢明顯收斂，整體來看第三季電視面板價格平均跌幅約10％～15％，面板廠虧損將進一步擴大。第四季仍難逃下跌的走勢，不過在價格來到歷史低點之後，預期跌幅會再縮小，預期單季跌幅將收斂到個位數的水準。