微軟卞志祥：數位轉型深入中小企業

於今年7月接任台灣微軟總經理的卞志祥，5日首度正式面對媒體，分享未來5年台灣微軟將如何以科技力趨動產業落實數位轉型，並從五大產業擴展至中小企業。

在此同時，台灣微軟也緊抓下一波5G O-RAN、EV電動車商機，攜手台灣大型企業夥伴跨向國際市場。

觀察近兩三年的全球市場，卞志祥指出，因疫情、地緣政治、戰爭及封城等影響，全球經濟已出現典型移轉，全球供應鏈從長鏈歷經斷鏈、再到短鏈，對產業都帶來十分嚴峻的挑戰。在此同時，產業及企業也走出很明顯的K型發展，跟上數位轉型的企業K型向上，沒能度過這波變化的就一路往下。

針對短期內產業因先前的超額下單和供需反轉造成的長鞭效應，他個人認為現在已到達高峰，接下來在上、下游業者加速清庫，國際運輸及市場終端銷售情況逐步緩解後，預期一些利基型的產品需求將率先復甦。

不過在這之前，仍可能會因如CPU漲價、GPU出口禁令等因素，帶來提前拉貨效應，但市場資金在持續升息與即將發生的縮表影響下，可預期會更緊縮、投資人亦更加保守。

卞志祥強調，也正是這樣的大環境更驅動大型到中型企業、甚至是傳產業者，加速思考如何運用新科技來優化生產競爭力，更積極擁抱數位轉型、運用更彈性及具成本效益的雲端來加速自身轉型，成為企業勢在必行的事。

緊抓Digital Imperative數位轉型的產業需求，台灣微軟在鎖定金融、醫療、公共事業及製造、零售等五大產業布局後，透過甫於6月正式上線的「永續雲」串接支援每一個產業需求垂直深耕，透過為其賦能開發、利用產業元宇宙優化流程，推助產業達到轉型目標。

接下來經由水平擴張，讓轉型能量和效果透過微軟在台的生態鏈夥伴、各產業SI，甚至是客戶轉成的合作夥伴一起協力，將解決方案從大型企業延伸至中小型企業，讓微軟能真正賦能每一個需要轉型的夥伴。

展望未來，卞志祥表示，台灣不僅擁有優質的人才，也是全球極為少數能整合軟硬體的科技重鎮，同時根基於ICT與半導體產業作為後盾，台灣更能以絕佳韌性串接全球供應鏈的強大量能，也讓台灣微軟長年在台灣市場深耕之際所擁有的在地優勢。