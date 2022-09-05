鴻海8月營收 月減5.51％

鴻海5日公布8月營收4,489.06億元，以月減5.51％、年增12.21％，寫下歷年同期新高。另累計前八月營收為3兆8,426.1億元，也超越去年同期、年增9.21％，同步寫下同期新高。



8月中國不平靜，雖然鴻海8月同樣歷經了四川、重慶限電的困境，但透過營運彈性以及供應鏈優勢因應，順利降低對營運的影響，鴻海8月單月營收及累計營收亦同步寫下歷年同期新高。



在月對月的表現上，鴻海指出，8月份雖然主要產品進入新舊產品轉換期，但其他消費智能產品需求仍維持旺盛，「消費智能產品類別」與上月相比表現持平。因消費智能產品類別零組件出貨增加，「元件及其他產品類別」在月對月上，則有顯著成長。



另在年對年表現上，四大產品類別皆為正成長，其中「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」達雙位數成長，「消費智能產品類別」年對年有顯著成長。



至於前八月的表現，鴻海表示，四大產品類別年對年皆有正成長表現，其中尤以 「雲端網路產品類別」表現最佳，成長動能來自於伺服器市場整體需求仍維持暢旺，遂帶動年對年仍呈強勁的雙位數成長，至於其他三個產品類別也各擁利多，「電腦終端產品類別」受惠於新品發布，加上鴻海供應鏈管理優勢，可以穩固較多零組件，具有相對優勢，至於「元件及其他產品類別」則受惠於聲學產品以及消費智能產品類別零組件出貨增加，兩者年對年均出現顯著成長。



至於「消費智能產品類別」則拜主要產品持續熱銷之賜，雖然有去年同期基期較高的壓力，仍得以維持正成長的榮景。



展望後市，鴻海表示，目前看法仍是審慎樂觀，惟實際表現仍需要密切觀察通膨、疫情與供應鏈的後續變化，以目前能見度來說，第三季與去年同期相比可望成長。至於全年度展望，與8月份法說會說法相同，仍維持「由大致持平上調為成長」的基調。