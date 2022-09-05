大立光報喜 營收連三月雙升

大立光重返股王寶座，營收也展現股王的氣勢，8月營收順利繳出連三個月雙成長的成績，也帶動累計營收與去年的差距快速收歛到只剩5.37％的些微差距，蘋果光普照，果然讓大立光放寬心。



就連展望9月，大立光也持續釋出了「9月拉貨動能會優於8月」的訊息，蘋果新機報到，果然「利」大無窮。



受惠於蘋果iPhone 14新機拉貨挹注，大立光8月營收重返4字頭，來到44.42億元，寫下今年新高，不單較今年7月的38.91億元成長了14.32％，就算與去年同期的40.08億元相較，也成長了10.81％，等於連續三個月繳出了雙成長的佳績。



雖然受到上半年走勢較為疲弱拖累，大立光累計前八月合併營收281.41億元，仍較去年同期的297.38億元衰退5.37％，但相較於今年元月時的年減18.9％，累計營收年減幅度，明顯在縮小當中。



就8月的產品組合言之，大立光指出，10MP（百萬畫素）占四至五成，20MP以上占一至二成，8MP占不到一成，其他產品占四至五成。



拜傳統旺季到來，美系客戶新機拉貨動能轉強，大立光自今年6月就開始釋出次月拉貨動能會好轉的消息，迄今此看法未變，5日大立光也持續釋出9月拉貨動能會優於8月的看法。



雖然大立光營收見到起色，對下個月的展望也偏樂觀，但大環境不佳仍是潛在的隱憂，大立光董事長林恩平在7月中旬舉辦的法說會上就曾示警。他表示，高階機種中一些比較難做的8P或7P的MODEL在今年第三季、第四季會多一些，明年上半年可變光圈、Double Freeform（雙自由曲面）鏡頭及8P鏡頭規格開得很多，9P也在推，明年有機會導入，「但量會有多少？還是要看客戶實際賣得如何」。



談到需求面的變化，林恩平還是持比較保守的看法，強調開案數確有變多，但所有的客戶對需求的展望，還是很悲觀。