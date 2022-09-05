iPhone 14周四發表 法人提前加碼4檔

美國聯準會（Fed）「鷹式」抗通膨，引發經濟衰退疑慮，美股持續走弱，台股今（5）日開高震盪，蘋概三王漲跌互見，台積電（2330）收486元，漲幅0.21％、大立光（3008）收1,925元，跌1.28％；鴻海（2317）收108元，漲0.47％，終場小跌11.94點，加權指數收在14,661.1點，成交值1,881.72億元。台新高股息平衡基金經理人劉宇衡認為，台股跌破季線後，就歷史經驗，季線整理後將有反彈契機，籌碼面上須看外資動態，目前外資在科技股加碼權重略低於前波，若開始回補，則對大盤指數上攻有利。

外資上周賣超達880.2億元，今日再賣30.67億元，累計今年以來賣超已達11,288.74億元。法人表示，秋節前台股賣壓較重，惟蘋果發表會可替蘋概股題材加溫，預期7月至9月將有iPhone新機備貨題材，以及MacBook拉貨等兩大業務亮點，有望帶動相關股價走勢。

投資專家指出，8月營收亮點公司首推蘋概股，隨iPhone 14即將於美國時間9月7日上午10點舉辦，台灣時間為9月8日凌晨1點發表、供應鏈將陸續出貨；在新機發表前夕，蘋概股多呈現盤堅格局，其中揚明光（3504）、元太（8069）、光寶科（2301）、嘉聯益（6153）等則是三大法人近5日積極加碼對象，買超張數在2,000至4,000張間。

觀察供應鏈拉貨來看，iPhone 14初期備貨量仍維持9,000萬支，大華銀多元特別收益平衡基金經理人陳晞倫認為，目前並未受到需求下修與庫存調整影響，維持每年既有的拉貨水準，不過新機發布後距離消費者可以大量拿到還有一段時間，因此預期，真正的市場接受度仍需視價格確定後，累積消費者體驗才可得知。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德 ）

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