群電8月營收創同期新高 月減0.59％

費性電子產品客戶砍單砍不停、傳統旺季微失靈，群電8月營收為35.14億元，月減0.59％，不過比起去年同期仍年增6％，為同期歷史新高，前8月營收278.13億元，年增6.7％，續創同期新高，目前維持第三季營收季增與年增的原預估。

下半年筆電客戶砍單不斷，其他消費性產品客戶也或多或少調整下單狀況，不過群電表示，中高瓦特數筆電電源、伺服器電源及衛星通訊電源需求都較上季升溫，是8月營收仍能維持在相對高點的關鍵，再加上料況有明顯改善，因此維持第三季營收可望較上季及去年同期成長的預估，而在獲利方面，匯率及產品組合在本季都是正向因素，單季毛利率可望挑戰去年的高點。

至於四川重慶限電的影響，群電表示，8月中旬地方政府下令各用電企業啟動有序用電一級方案，當時重慶廠立即租賃發電機因應生產，盡全力滿足客戶需求，近日隨著四川省內多地降雨、氣溫下降，缺電緩解，故重慶廠已於8月底恢復用電生產，整體而言，此次限電對8月營收無重大影響。

群電進一步強調，今年上半年因為疫情、塞港及缺料等因素，品牌客戶積極拉貨導致通路庫存偏高，重慶為期約2周的限電反而加速通路庫存的去化，對產業不見得是壞事，短期內中國疫情的危機不會完全解除、總體經濟的變數仍多，群電將秉持在自動化深耕多年的優勢，持續展現彈性、韌性與應變能力，積極面對大環境的挑戰，力拼全年度營收獲利再創新高。

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