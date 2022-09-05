台積電傳在大阪設日本第2個研發基地

日經中文網9月5日報導，晶圓代工龍頭台積電（2330）將於2022年內在大阪市設立負責研發的基地。這是在日本負責研發的TSMC Design Technology Japan公司的第二個基地，將負責技術開發和客戶支援等工作。

據日經中文網指出，台積電9月2日於神奈川縣橫濱市舉行的技術說明會上宣布了這一消息。

台積電於1997年設立日本子公司。近來，台積電於2019年成立日本設計中心以服務其全球客戶，目前也與日本夥伴合作，透過位於茨城縣的3DIC研發中心來擴展先進封裝技術的版圖。

台積電也將在日本建廠，預計首座日本工廠將於2022年動工興建，2024年底開始量產。

在長期半導體短缺下，日本政府從經濟安全保障的角度出發，通過數千億日元規模的補貼等提供台積電日本建廠之支援。

台積電今年（2022年）將開始量產3奈米的最尖端產品，2025年開始量產2奈米產品。

台積電日本建廠案去年已拍板，台積公司與日本索尼半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions Corporation，SSS）去年11月共同宣布，雙方將於日本熊本市設立一子公司JASM（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.），初期採用28奈米及22奈米製程提供專業積體電路製造服務，以滿足全球市場對於特殊技術的強勁需求，而索尼SSS公司將投資少數股權。

（時報資訊 沈培華）

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