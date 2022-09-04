折疊機夯 台供應鏈可望受惠

折疊手機最困難之處、成本最高的零組件，就是柔性面板、軸承，其中軸承一直是台灣的強項，兆利、富世達都已打入華為折疊機供應鏈，而台灣軸承龍頭大廠新日興也積極準備「吃蘋果」。另外，散熱商機也不容小覷，折疊機採用的螢幕多、折疊後其中一部分散熱不易，將增加對散熱零組件的使用，則由台灣散熱雙雄雙鴻、尼德科超眾分食。

軸承是折疊機能夠做出左右開合、或是上下對折的關鍵，還得避免灰塵、碎屑之類的異物藉由軸承與可撓式面板之間的空隙，鑽入面板後面造成面板損傷，如果軸承體積太大，手機折疊後就會顯得厚重，但是如果專注於輕薄，如何縮小數百個零組件體積的同時，還能通過最少10萬次開合的挑戰，學問很多。

台灣因為是筆記型電腦代工與零組件大國，軸承產業發展得早，雖然三星折疊機軸承優先採用韓國當地供應商的產品，但華為是全球第二大折疊機品牌，台灣廠商兆利、富世達都已打入華為的折疊機軸承供應鏈。

而在散熱方面，折疊機都會採用價格高、散熱效果比石墨烯好的均熱板，來加速散熱，在折疊機出貨量快速放大的過程中，台灣散熱雙雄雙鴻、尼德科超眾可望先受惠，尤其是雙鴻，不僅早已打入三星旗艦機與折疊機的均熱板供應鏈，也已打入華為折疊機散熱供應鏈。