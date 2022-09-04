晶片戰影響台積電有限 郭明錤反警告1事

美國壓制大陸科技發展再出重手，未來將禁止兩大GPU晶片廠超微、輝達高階AI晶片出口至大陸，其後又傳出輝達獲1年緩衝許可。天風國際證券分析師郭明錤在推特發文表示，此項限售令對台積電衝擊有限，但可能導致半導體產業的結構性風險。

郭明錤分析指出，大陸在人工智慧 (AI) 專利申請方面領先世界，美國對AI晶片的限制，是想確保在AI領域的領先地位。他強調，AI發展是一個國家的核心競爭力，其應用包含航太以及軍事，而受限的AI晶片，包括輝達A100晶片、輝達即將推出的H100晶片，以及超微的MI100晶片，這些晶片都是使用台積電的先進製程。

郭明錤認為，美方新的限制銷售對台積電影響其實有限，但投資人擔心美方可能會擴大對更多晶片的供貨限制，包括伺服器相關或其他產品，這種不確定性恐導致半導體產業的結構性風險。

值得注意的是，郭明錤提到，後續需觀察大陸公司為降低美國政府可能擴大銷售限制的潛在風險，是否會直接或間接下緊急訂單來增加庫存，如果大陸這樣做，短期內可能會使供應鏈受益。

美國公布8月新增就業趨緩，在賣壓持續湧現下，美股開高走低大跌337點，台積電ADR跌0.91%、收80.9元。

（中時新聞網 邱怡萱）

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