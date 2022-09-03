南電8月營收57.57億創高 樂看ABF前景

南電（8046）3日公布8月營收57.57億元、月增4.07％、年增21.84％，再次改寫單月營收高點，累計前八月營收達410.36億元、年增24.55％，續創歷年同期新高。

儘管近期產業雜音頻傳，但南電對ABF前景仍維持正向的看法不變，公司表示，雖然今年市場受到諸多外在不利因素干擾，但產業供需雖瞬息萬變、總有起伏，只要不是轉向，都還是維持健康的趨勢。

南電搭上ABF載板供不應求的熱潮，積極投資新產能，加上不斷優化產品組合，帶動近年營運成長顯著。南電第二季營收151.86億元、稅後淨利48.64億元、每股盈餘7.53，營收獲利創單季新高，也達成自2020年第一季以來，連續九季四率四升（毛利率、營業利益率、稅前淨利率、稅後淨利率）。

南電強調，公司近年持續在客戶端、產品面多元化布局，雖然後疫情時代消費性產品需求走弱，但南電在電腦類產品中，電競、資料中心都維持不錯的表現，而網通、車用電子、HPC仍是今年主要看好的成長動能。展望後續，公司不看淡下半年營運，挑戰四率四升的營運目標不變。

此外，南電也指出，近期市場雖然頻傳ABF供過於求，但以公司目前看到的狀況，ABF仍舊是供不應求，還在積極趕貨中，尤其5G、AI、HPC、AIoT是長期趨勢，晶片設計也朝向2.5D/3D先進封裝、EMIB等，未來對ABF載板的需求都還是成長。

因應高頻高速、高速運算需求持續成長，南電也持續往高值化產品邁進，如高階ABF載板鎖定5G基地台、雲端伺服器等高階網通板，5奈米CPU、6奈米GPU等高階電腦應用載板，以及高層數大尺寸的人工智慧、加速處理器特殊應用晶片載板。

BT載板也同樣往高階拓展，如新世代穿戴裝置、高階手機相機模組、光學感測器的SiP載板，5G微型基地台收發器與網路訊號交換器載板，以及高階車用影音娛樂、微控制器、通訊應用載板等。

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