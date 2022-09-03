精測8月合併營收4.41億元 改寫單月新高

中華精測（6510）3日公布2022年8月份營收報告，單月營收達4.41億元，改寫歷史新高紀錄，較7月成長31.4％，較去年同期成長13.8％；累計今年前八個月的營收達27.92億元，較前一年同期成長8.5％。

8月份營收反映探針卡（Probe Card）訂單遞延效應外，測試介面板Gerber接單量優於預期，帶動單月營收改寫歷史新高，誠如日前本公司營運報告之說明，公司整體穩健成長之目標不變，惟受到大環境氛圍保守，市場需求趨緩，第四季訂單能見度受半導體供應鏈庫存調節影響，預估全年營收年增率為個位數成長。

探針卡業績方面，原於7月受到新冠變種病毒疫情影響的產能調控、客戶驗證遞延等相關訂單，包括有智慧型手機AP晶片、HPC相關處理器晶片、SSD控制晶片等測試需求於8月份穩步回溫。另方面，中華精測以自有板廠製程技術持續精進、產能擴充之優勢，贏得美系客戶高階測試介面板Gerber商機，為8月份營收增添成長動能。

一年一度國際半導體展2022 SEMICON Taiwan將在9月14至16日假台北南港展覽館盛大舉行，中華精測在3天的開展期間將以「極致 針表現」為題，於南港展覽館1館的測試專區，攤位編號K2786，展出多款全新MEMS探針卡。

技術論壇方面，今年度中華精測再度獲主辦單位「Advanced Testing Forum」先進測試技術論壇之邀，訂於9月15日以「Thermal Challenges in The Fine Pitch Testing Solutions」為題，發表中華精測最新半導體測試介面技術，將攜手客戶端共同面對測試環境的挑戰，推出更高性價比之半導體測試介面解決方案。