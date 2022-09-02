盲盒藏18年青春 周杰倫元宇宙算盤打得精

向來勇於在數位領域做出嘗試的歌手周杰倫又有新動態。這次他把自己的歌曲打包成元宇宙「盲盒」在數位藏品平台上線，開賣第一天就銷出近六萬份，斐然銷售成績或將再度引領一波NFT商機。

界面新聞報導，在元宇宙的世界中，非同質化代幣（NFT，Non-Fungible Token）可以是畫作、音訊、影片、遊戲等獨特的數位檔案。而周杰倫本次打包販售的「周杰倫限定珍藏DEMO空間」盲盒中，除了包含他的「愛在西元前」等四首經典作品背後的創作故事，還有一首18年前未發表的作品「紐約地鐵」，隱藏版歌曲也成為這次盲盒販售的最大賣點。

值得注意的是，五首歌的DEMO並未選擇在音樂平台上線，而是與數位藏品平台薄盒APP合作，特別製作DEMO的元宇宙空間，以盲盒形式限時售賣。盲盒分為限量10,000個的人民幣（下同）499元限量盲盒和20元的精裝盲盒，盲盒中還有搭配經典、稀有、傳奇等三種不同等級的鑰匙，可以在數位平台解鎖不同內容，價格最高的盲盒，當然拿到特殊鑰匙的機率就愈高。

報導指出，數位平台在8月29日提前開放購買周杰倫盲盒，截至當天傍晚，就已售出59,403個盲盒，以數位藏品來說銷售成績斐然。即便以最低價每個20元計算，銷售額都已達到118萬元，吸金速度驚人。

疫情衝擊文娛行業 ，數位轉型NFT吸金

疫情爆發以來，電影、體育賽事等聚集性的文娛行業受到嚴重打擊，不少文娛企業迫切尋求轉型，紛紛由線下轉為線上，NFT數位和藝術品相結合的特性，也獲得不少企業和明星青睞。

以營收深受疫情影響的美國職籃NBA來說，早在2020年便授權NFT機構開發數位藏品盲盒，裡頭包含球星照片、介紹和球星集錦短影片等。據評級機構TokenInsight統計，該產品2021年銷售額達到6.6億美元。雖然遠不如NBA賽事營收，但未來潛力巨大。2022年3月，無聊猿這一NFT項目市值更是一度突破20億美元，背後離不開體育界和音樂界巨星購買後帶來的流量效應，跑在NFT前端的周杰倫也曾買過無聊猿NFT。

NFT老司機摔車，周杰倫「無聊猿」藏品被盜

歌曲盲盒並非周杰倫在NFT領域的首次嘗試。早在今年元旦，周杰倫曾在社交媒體上幫自家潮牌PHANTACI與NFT平台Ezek聯合推出的NFT專案做宣傳。在明星光環加持下，總量1萬個的NFT藏品不到一小時被搶購一空。周杰倫的帶貨操作也引起部分網友的質疑，認為其「收割」粉絲。

在被質疑收割粉絲後三個月，周杰倫自己也在NFT上吃了虧。4月1日，周傑倫發文稱，自己購買的無聊猿NFT藏品被盜，且經過多次轉手最終賣出300萬元的天價。而由於NFT的去中心化屬性以及相關法律缺位元等因素，對於NFT被盜，損失慘重的周杰倫也維權無門。

周杰倫 即使身為NFT資深玩家，也難逃金融詐騙，著名的無聊猿NFT藏品遭不肖人士詐騙獲利達 300萬元。圖／翻攝周杰倫IG

數位藏品存不確定性，永久性、版權藏灰色地帶

即便周杰倫嘗試以歌曲盲盒試水溫的結果不俗，但仍有消費者質疑數位產品宣稱的「永久性」。

今年8月16日，大陸電商巨頭騰訊旗下NFT交易平台幻核宣布停售，並向用戶給出兩種解決方案：一是繼續保留數位藏品，二是申請退款，其善後處理還算完善。有民眾擔心，其他規模較小的平台一旦關停，是否能做到相同等級的補償善後則是未知數。

另一方面，在周杰倫出售歌曲盲盒之前，網路上已傳出「紐約地鐵」DEMO影片，如何防堵版權洩漏的問題至今無解，也讓部分購買了歌曲盲盒的消費者，深感不是買了藏品，而是被抽「智商稅」。

盲盒監管趨嚴，是否納管成關注重點

元宇宙盲盒還存在另一隱憂。隨著盲盒消費市場規模日益龐大，大陸監管也趨嚴趨緊。大陸國家市場監督管理總局在8月16日就「盲盒經營活動規範指引（試行）」公開徵求意見，擬對盲盒銷售的內容、形式、銷售對象等方面作出規定。至於是否會將數位形式的盲盒也列入監管範圍，成為市場關注的重點。

業內觀點認為，隨著此次規範指引逐步完成意見徵求、落地施行，監管部門將為盲盒營銷劃出「紅線」，更詳細的監管要求也將進一步推動盲盒行業告別「野蠻生長」，促進行業走向理性發展。

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