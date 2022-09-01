美晶片禁令轉彎 台積鬆口氣

輝達（NVIDIA）、超微（AMD）原本遭美國政府通知禁止供貨給中國客戶AI加速器產品，但情勢峰迴路轉，目前輝達已率先又獲得出貨許可。法人指出，由於AI加速器主要應用在超級電腦、資料中心運算加速等超高階用途，因此實際上輝達、超微AI加速器在台積電投片量每月合計僅不到5,000片，影響本來就不大，加上現在輝達重獲出貨許可，事件對台積電已幾乎沒有影響。

輝達、超微先前被美國政府通知將暫時停止供貨給中國客戶AI加速器產品線，且輝達已對此證實，預計將會損失4億美元的潛在銷售市場，但目前輝達已經率先獲得美國商務部的出貨許可，代表AI加速卡A100及H100可望重新供貨給中國客戶，許可到期日為明年9月1日。

供應鏈表示，輝達的AI加速器每個售價高達3.5萬美元，屬超高階市場，需求量相當稀少，單季市場規模僅1.1萬張左右。

由於輝達、超微本次被點名的AI加速器用途特定，且用量稀少，因此對台積電的投片量影響亦相當有限。法人指出，輝達AI加速器主要在台積電4奈米製程投片量產，單月投片產能推估為3,000片左右，超微則大約有5奈米製程的1,000多片，合計不到5,000片的月產能。

若以兩家廠商在AI加速器在台積電單月產能投片5,000片計算，法人表示，在兩者單片晶圓價格幾乎相當情況下，以單片約1.7萬美元計算，影響台積電單月合併營收僅約新台幣25.5億元，對比台積電單月合併營收動輒1,500億元以上，影響微乎其微，且當前輝達又獲出貨許可，因此對台積電來說近乎沒有影響。