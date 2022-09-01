輝達AI晶片禁銷中 美給一年緩衝期

美國8日31日出手限制GPU雙巨頭超微（AMD）、輝達（NVIDIA）高階產品輸入中國，在市場投下震撼彈。但針對輝達公司開發H100人工智慧晶片、A100晶片的禁令1日出現轉折，即美國決定給予大廠一年緩衝期。輝達表示，美國已允許A100和H100晶片在香港完成訂單直至明年9月1日。

輝達1日公告，美國政府已授權公司開發H100人工智慧晶片所需要的出口、再出口和國內轉讓需求。A100晶片方面也放寬半年時間，授權允許輝達在2023年3月1日前為美國客戶提供A100的必要出口支持。美國政府還授權，在2023年9月1日前，輝達H100與A100產品的訂單履行和物流可以透過其香港進行。

AMD方面，截至1日晚截稿，該公司未公布是否獲得美國政府類似的臨時出口許可。

輝達在今年3月底時才剛發表旗艦AI晶片產品H100，但美國政府基於國安考量，31日要求美國業者生產的人工智慧運算晶片須先取得政府授權，才能出口至中、俄。雖輝達並未對俄羅斯銷售晶片，但中國訂單將受到影響。

消息公布後，輝達1日開盤跳空開低，大跌8.6％至138美元。輝達周三（31日）美股盤後表示，美國政府最新規範要求業者出口至中、俄的特定晶片須先取得授權，恐影響輝達在中國的晶片訂單，估計本季（8至10月）營收將因此損失4億美元。輝達先前預期本季營收約在59億美元。

輝達表示，將尋求替代產品供應中國，但必要時仍須向美國政府申請授權，營收連帶受衝擊。

中國政府1日大力抨擊美國此項出口禁令。中國商務部表示，美國不斷濫用出口管制措施，限制半導體相關項目對中出口，違反國際經貿規則，傷害中美企業利益以及衝擊世界經濟穩定。中國外交部表示，美國用科技霸權地位打擊新興市場與開發中國家，違反市場經濟與國際秩序。