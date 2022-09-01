美高階晶片出貨陸喊卡 台廠轉單誰得利？

中美衝突升溫，傳出兩大GPU晶片廠超微（AMD）、輝達（NVIDIA），恐暫停旗下所有針對AI高速運算HPC及數據中心在中國大陸市場的發貨，此舉等同掐住中國後續超級運算電腦的命根。

由於超微、輝達為台積電前十大客戶，合計占台積電的營收比重達一成左右，因此相關的市場訊息，才會引起業內的高度重視。

不過，今市場傳來可能的轉單機會，備受關注。簡單的說，即全球高速運算(HPC)市場加速發展，決定HPC晶片效能高低的關鍵核心「晶片IP及IC設計」，產業地位日形重要，相關半導體次產業族群股後市營運持續成長。

據了解，隨著全球高速運算(HPC)市場發展不斷加速、應用板塊市況日益熱絡之下，決定HPC效能高低、強弱的IC晶片關鍵核心－「晶片IP(矽智財)及IC設計」，產業地位日形重要、持續拉高，如此一來，相關次產業族群股如晶心科(6533)、金麗科(3228)、創意(3443)、力旺(3529)、祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、威盛（2388）與世芯-KY（3661）等，後市預料也將迎來持續成長動能。

（文章來源：工商時報 科技組、數位編輯；理財周刊）

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