美禁輝達、超微超級電腦晶片銷陸

中美衝突升溫，傳出兩大GPU晶片廠超微（AMD）、輝達（NVIDIA），恐暫停旗下所有針對AI高速運算HPC及數據中心在中國大陸市場的發貨，此舉等同掐住中國後續超級運算電腦的命根。

由於超微、輝達為台積電前十大客戶，合計占台積電的營收比重達一成左右，因此相關的市場訊息，才會引起業內的高度重視。

目前雖還未發出任何正式通知或預告，但傳出兩晶片廠已協商合作OEM業者，去統計相關GPU產品在陸發貨量，業界也正密切關注後續動態中。業內指出，AI加速器與資料中心顯示卡是分開來的產品線，禁了這些加速器、中國大陸就無法做出超級運算電腦。

依31日下午傳出的消息指出，超微疑因受到美官方要求，由總部發出緊急通知，要求當地合作OEM及SI業者協助統計在中國市場的MI 100及MI 200出貨明細等資料，另輝達方面目前針對旗下A100和H1oo系列的GPU，尚可正常對客戶交貨，但預計在未來2、3天也會對大陸市場客戶和合作夥伴溝通後續暫停出貨事項。

不過就目前業界庫存堆高的消費型GPU顯示卡產品，則完全沒有受到任何影響，將可繼續正常出貨銷售。

消息傳出後，中國大陸通路商及部分台系合作OEM合作夥伴，第一時間多表示未收到相關訊息，目前手上合約客戶尚可正常出貨，至於每季或每月的清銷、客戶清單，也還未被要求交出統計資料，不過後續若有進一步接獲相關要求，也會在依循相關法令規範下，與供應鏈及客戶協調。

但業者也透露，不難理解美方的要求，不過其實目前ODM、通路商及部分SI業者手上的存貨並不少，也還有部分遞延訂單待補，預期短期內受影響程度有限。

針對業界傳出，美商可能停止對中國資料中心客戶暫停出貨一事，市場法人認為，該事件可能性仍待商榷，主要是由於美商在行事上大多講求政府公文確認後才會動作，官方目前並未有相關消息傳出。

其次，由於中國資料中心市場進入第二季後，拉貨就相對保守，亦有可能是中國資料中心客戶先前拉貨動能強勁，近期選擇暫停拉貨，才有該市場消息傳出。

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