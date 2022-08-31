看好台積3奈米結構性需求 外資喊上815元

台積電再度重登500元關卡之上，瑞銀證券指出，英特爾Meteor Lake CPU委外代工訂單可能遲到，下修台積電2022～2024年資本支出，但持續看好3奈米製程結構性需求，至2024年營收占比將衝上2成，維持「買進」投資評等，推測合理股價高達815元。



台積電31日頂住MSCI調整波動，不僅收復500元整數關卡，尾盤還亮麗擺尾向上，終場收505元，是加權指數站回「萬五」大關的主要功臣，台積電與指數的雙重好表現，也呼應外資看旺台積電後市，並有機會帶領台股反彈的正面論調。



瑞銀亞太區半導體分析師林莉鈞表示，根據最新產業調查，英特爾將Meteor Lake處理器委由台積電小量代工的時間點，將從明年第二季延後到明年底，可能的原因包括PC需求疲弱，導致英特爾推出新產品腳步變得保守，也可能放緩外包策略。



除考慮到英特爾委外訂單遲到可能性，瑞銀認為，成熟製程的需求也出現不確定性，因此，將台積電2022～2024年逐年資本支出金額預期由405億美元、400億美元、400億美元，下修為400億美元、370億美元與380億美元。



不過，放眼3奈米製程對台積電貢獻，瑞銀依然抱持正面態度，預期在高效能運算（HPC）挹注下，3奈米晶圓代工製程市場規模至2025年時，將與5奈米與7奈米製程平起平坐，台積電在3奈米製程中更將囊括8成市占率，比在7與5奈米製程的75％市占還要強大。



進一步從營收角度出發，3奈米製程拜大客戶蘋果所賜，明年對台積電營收貢獻為高個位數百分點，2024年將躍升至15％～20％。



金控旗下投顧研究機構則提出，先進製程需求表現仍較成熟製程佳，部分二線晶圓代工廠成熟製程產能利用率恐滑落至70％～80％水準，但預期台積電先進製程產能利用率於第三季、第四季、明年第一季將分別達到98％、94％、86％，需求有一定支撐。



長遠來看，台積電站穩先進製程龍頭角色、製程良率遠優於同業，根據法人供應鏈訪查顯示，目前台積電3奈米製程良率已達70％以上，同時間英特爾、三星的3奈米製程良率仍低於40％，法人強調，台積電股價短期逆風提供良好長線買點。

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