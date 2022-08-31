彭双浪看面板景氣 揭庫存情況、觸底時機

友達董事長彭双浪表示，上半年庫存較高，品牌廠轉而調節庫存，不過近期已看到一些品牌廠庫存恢復健康水準，拉貨上也較積極。不過下半年各家狀況不同，無法一概而論。而且面板廠調降稼動率、整體供需也逐步恢復到較平衡狀態，但最重要是「需求要快點回來」，明年產業是否會有好的開始，還要再觀察。

對於先前四川限電造成的影響，彭双浪表示，由於產業供過於求狀況嚴重，很多中國同業在限電前就開始降載，期望供給減少讓供需回到較平衡狀態，至於缺電對供給有多大影響並不清楚，只能確定第三季全球面板稼動率會較前一季下降。而友達在營運上一向不做庫存，因此第二季庫存金額在業界相對較低，而且現階段工廠稼動率相對沒那麼滿，只要未來客戶有任何需求都可以即時因應。

市場相當關心面板景氣何時觸底，彭双浪指出，產業經過這一波修正後將逐漸恢復到正常，但還需要一些時間，重要的是需求要趕快回來。另一方面，雖然近期變種病毒再起，但大部分國家都已採取與病毒共存的模式，預期後續疫情對經濟影響不會像過去那麼大。不過歐美通膨居高不下、各國央行升息、原物料和工資成本上漲、俄烏戰爭持續、開發中國家幣值重貶、全球氣候異常，都持續對消費市場造成不利的影響。企業經營有很多不可預測的狀況，友達對營運保守看待的同時，轉型腳步將會更積極，希望能降低劇烈景氣循環波動影響。

勞動部1日將召開基本工資審議委員會，外界估算調幅將上看5％。彭双浪指出，基本工資調整對友達沒有重大影響，但坦言確實會增加企業費用，不過台灣轉型要往加值方向走，若一直處在低薪環境將不利轉型。友達薪資水準均優於政府基本工資規範，所以評估基本工資調整對友達沒有重大影響，就友達立場來看，希望創造更多價值回饋給員工及股東，提供更具競爭力的薪資福利、完整培訓，讓人才有更多發展機會。

友達與北科大31日共同成立「友達北科聯合研發中心」，友達打造前瞻實驗場域，未來研發中心將聚焦智慧製造、智慧節能與自動化技術等核心領域，雙方共同擬訂短、中、長期研究發展計畫，期以促進產學知識技術的交流移轉，培育新世代高階研發人才，厚植智慧製造場域的競爭力。

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