鴻海電動車來了 Model C明早九點開放預購

千呼萬喚，鴻海電動車終於要來了！由裕隆與鴻海合作開發的第一款電動車Model C預訂在1日上午9點開放預購。為了打響第一砲，鴻海與Luxgen Motor還特別提前16個小時，在臉書粉絲專頁上進行預告，就是要讓粉絲在倒數16小時裡備足銀兩，為搶購預做準備。



裕隆與鴻海合作開發的第一款電動車Model C即將登場，為炒熱新車上市熱度，主辦方特別提前16小時，在網頁上釋出「純電生活，潮你先行」八字訣，並跟進帶出預告短片。雖然該短片僅短短的23秒，但先行現身的Model C身影，依然未演先轟動，順利high翻全場。



為炒熱氣氛，鴻海、納智捷罕見聯手在各自的官方粉絲專頁做預告，鴻海粉專以「海編聽說…台灣車壇將有大事發生，你準備好了嗎？」引出納智捷網頁的文案「小納悄悄告訴你，聽說台灣科技業有大事要發生，即刻起正式倒數16小時！」，吊足了消費者的胃口。



不過，聰明的車友依然猜到了，應該9月1日就是Model C開放預購的首日，且由影片上傳的時間8月31日下午五時往後推16小時，預估預購的時點應該就在9月1日上午9時。



根據鴻海董事長劉揚偉先前的說法，Model C應會在今年10月18日鴻海科技日當天開放預購，如今預購時間整整提前了一個半月有餘，是否意味著預購日還有其他彩蛋未揭曉，就留待預購鳴槍起跑後見分曉。

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