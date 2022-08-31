中芯7奈米嚇壞拜登？外媒：不輸產業巨頭

加拿大產業研究機構TechInsights上月披露，大陸晶圓代工巨頭中芯國際已經出貨7奈米晶片，但其技術似乎抄襲台積電，29日最新報告指出，中芯從14奈米突破到7奈米製程，只花了2年時間，且在沒有取得極紫外光（EUV）機台下，實現與英特爾、台積電和三星並駕齊驅的7奈米技術。中芯只用現有14奈米成熟製程設備就量產出7奈米晶片，難怪美國總統拜登嚇到加碼對大陸半導體業的制裁力道。

TechInsights上個月發布報告提到，拆解MinerVa新上市礦機的晶片後，發現採用中芯7奈米製程，還是應用N+2技術，相當於台積電7奈米強化版。中芯7奈米晶片去（2021）年7 月起就開始低調出貨，分析結果與台積電7奈米製程高度相似，很有可能是複製台積電。此前外界均認為，中芯量產最頂尖的技術為14奈米成熟製程。

南華早報報導，TechInsights 這次發布最新報告強調，即使中芯未取得先進製程的EUV設備和技術，但只花了2年時間，就從14 奈米大幅跳升到7 奈米技術，跟一線代工大廠相較，速度比台積電費時3年，三星耗費5年來得更快。

分析師表示，透過「標準元件（standard cells）」，亦即邏輯晶片組設計的基礎建構區塊，評估後發現，中芯7奈米確實達到技術成熟度，不輸台積電 、三星和英特爾等晶圓代工巨頭。

中芯的先進製程技術備受產業分析師關注，在美國制裁打壓和遊說艾司摩爾（ASML）阻止供貨陸企之下，他們想了解是否影響大陸實現半導體自給自足的目標。

報導引述專家的看法，中芯在台積電老將、現任執行長梁孟松的帶領下，只靠現有深紫外光（DUV）設備生產7奈米晶片，技術上是沒有問題的。

（ 中時新聞網 吳美觀）

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