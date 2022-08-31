入職1年！台積電菜鳥工程師驚人年薪曝光

台灣半導體產業近年蓬勃發展，儘管工時長、壓力大，但豐厚薪資及令人羨慕的分紅仍吸引年輕、新鮮的肝趨之若鶩；其中，護國神山台積電更是社會新鮮人的求職首選。日前就有一名網友在社群網站Dcard上PO文稱，剛入職台積電1年，就能獲得分紅2.6個月，全年可領34.8個月的薪資，約209萬元，讓許多網友相當羨慕，也釣出許多在科技業上班的員工分享分紅情況。

原PO在Dcard上的科技版以「GG開獎」為題，發了一篇「31/S/1y/2.6m睡（稅）後，樓下補充」的文，立刻引來知情網友瘋狂留言分享，更有不少同樣題為「GG開獎」的貼文陸續發出。

知情人士指出，原PO的意思是指在台積電職等31，即一般工程師、考績S、年資1年，分紅可領到2.6個月；而台積電的分紅一年按4季各領一次，之後還會有一次整年度的大分紅，相當於一年會領到8次分紅，而原PO的8次分紅加上14個月的固定年薪，莫約可領到共34.8個月的薪酬；知情人士估計，若原PO月薪以6萬元計算，一年將可領到208.9萬元的薪酬。

貼文一出，立刻釣出不少科技業員工分享自己的開獎結果，有人驚呼「GG 31一年竟然就能分到百萬分紅？！」，也有人表示「31/1y/1.95m 綁到明年該佛系上班了」，甚至有網友稱「現在保底200萬了，哪怕是考績S-，6萬月薪x（2個月x8次+14個月固定年薪），墊個20萬加班費，都輕鬆破200萬」。

儘管網路上充斥的羨慕的聲音，但也有部分網友認為「賣命24小時200也真的不多！有命賺未必有命花」、「拿生命換的，看你選擇」、「每天on call加班到死，有什麼好羨慕」。只能說要高薪還是要健康，全憑個人取捨，求職者仍要以自身情況進行考量。

（旺得富理財網 李澍）