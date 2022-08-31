NCC審議兩宗電信合併案 聚焦三議題

NCC完成台灣大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信的專家學者諮詢會，將於9月底、10月初分別召開兩場聽證會。NCC副主委兼發言人翁柏宗31日表示，審查重點主要著重在法規規定的資源合理分配、有助於產業發展、維護用戶權益、維繫市場競爭及國家安全等因素辦理審查。

另外，對於促進基站涵蓋、員工權益保障等，將納入聽證會議題，尤其台灣大、遠傳在偏鄉地區的行動網路覆蓋、合併公司吸收消滅公司已與客戶簽訂的資費合約細節、以及合併後的頻譜總頻寬數是否超標等，會是這次各界矚目的焦點。

由於數位部成立後，有關頻譜資源管理及合理分配這部份將移交數位部職權，合併後台灣大、遠傳的頻譜是否超標?以及超標後是否應繳回頻譜，NCC強調未來將徵詢數位部意見。

另外，翁柏宗表示，根據專家學者意見，line、臉書等業者已提供行動語音通訊，對於電信產業的競爭，不能再只以電信業者家數來看整體電信產業競爭態勢，提供電信服務的資通訊業者也應一併列入考量。

NCC表示，鑒於二合併申請案涉及民眾權益重大事項，依行政程序法第55條及NCC召開聽證會作業要點規定，將針對台灣擬申請合併台灣之星及遠傳電信擬申請合併亞太電信分別辦理聽證會。

台灣大預計發行2.82億新股，以宣布當日收盤價100元計算，相當於將斥資282億元吸收合併台灣之星，遠傳電信預計發行3.57億新股合併亞太電信，以宣布當日遠傳股價計算，相當於遠傳將以247億元合併亞太電信。

NCC說明，兩宗合併案分別於2月10日、3月23日向NCC申請，依據電信管理法第26條第1項規定，電信事業讓與或受讓全部或主要部分營業或財產，或相互間合併，或相互間直接或間接投資他方有表決權之股份總數或資本總額達主管機關公告一定比率以上者，應向該會申請核准。審理時，將依同條文第6項之規定，考量資源合理分配、有助於產業發展、維護用戶權益、維繫市場競爭及國家安全等因素辦理審查，另對於促進基站涵蓋、員工權益保障等，亦將納入會議議題。

NCC強調，合併案涉及整體資通訊產業發展、電信市場公平競爭及消費權益保障，對通訊傳播產業發展影響至鉅，為精進審查面向深廣度，依NCC召開聽證會作業要點規定，應於聽證期日前以書面通知當事人、利害關係人及其他受邀出席者，爰將擇期於9月底或10月初分別召開二場聽證會，邀集相關當事人、利害關係人及鑑定人與會表達意見，後續該會將審酌各界意見，作為評估之重要參考。

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