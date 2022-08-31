彭双浪見1好兆頭 外資喊:面板拐點這時到

三星近期傳出去庫存有成，電視庫存從16周降至約8周左右，續朝6周的健康水位邁進，友達董事長彭双浪也呼應證實，雖下半年各家品牌廠狀況不同，但已見客戶拉貨轉趨積極，且整體供需恢復到較平衡狀態，無獨有偶，日系外資最新報告也指，面板報價有機會本季落底，第4季回穩，產業周期的轉折點將至。

彭双浪今（31）日出席北科大產學合作活動表示，面對近期產業變化，去年品牌廠對今年的預估看法過度樂觀，導致上半年庫存水準飆高，連帶客戶轉以調節庫存為主，雖現階段因各家狀況不同，無法一概而論，但確實已看到一些品牌廠庫存恢復健康水準，客戶拉貨也較積極。

綜合媒體報導，彭双浪從供給面分析，上半年供過於求嚴重，讓很多陸廠在四川等地限電事件爆發前就開始降載，供給減少下，可望讓供需回到較平衡狀態，至於缺電對供給有多大影響尚不清楚，僅能確定本季全球面板的稼動率會較上季下降。

即使面板報價仍處下行趨勢，但日系外資最新報告卻指，經過一輪減產、清庫存，面板價格有望在本季落底，第4季旺季回穩，面板周期的轉折點將浮現，後續將持續關注需求端的走勢變化。

另對勞動部明（1）日將召開基本工資審議委員會，外界估漲5％，彭双浪雖認為友達的薪資調幅優於基本工資規範，並無重大影響，但也坦言確會增加企業費用支出，但他也認為，台灣若長處低薪環境，將不利加值轉型。

（旺得富理財網 李宗莉）

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