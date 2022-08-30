TrendForce： 蘋果i14系列新機不會貴

市調單位指出，受到中國封控、品牌調節庫存影響，第二季全球智慧型手機產量僅有2.92億支，罕見季減6％、年減5％。面對第三季，預估Android陣營主力品牌三星、OPPO、小米、vivo產量都會年減10％左右，顯示下半年旺季堪憂。另外，市調也預估，在高通膨以及匯差的壓力下，預期蘋果新機i14系列售價漲幅將會限制在100美元以內。



TrendForce表示，以往產量多比首季成長的第二季，今年卻季減6％，而相較於去年同期因南亞、東南亞疫情大規模爆發而使基期偏低，今年第二季還是年減5％，可見疲弱程度。



而在主要品牌表現方面，市調單位TrendForce表示，三星身為歐洲手機的銷售主力，受俄烏戰爭影響被迫展開一連串針對成品及零組件的庫存調節，第二季的生產量因此大幅季減近16.3％、至6180萬支，三星第三季仍專注於庫存調節，加上對後勢保守，預估第三季產量將比第二季持平、或小增，對比去年同期三星產量約6900萬支來說，相當於年減1成左右。



其他Android陣營大廠如OPPO集團第二季產量為3880萬支、季減4.2％，小米系列第二季產量為3,800萬支、季減14.6％，Vivo第一季即大幅砍單，因此第二季產量回升至2,570萬支，季增12.7％，在第二季都因中國封控、印度市場經濟不佳，導致三大品牌的銷售低迷、影響第二季產量，尤其榮耀在中國市場迅速崛起，對OPPO，小米及Vivo等品牌的市占也產生相當大的威脅。



至於到目前為止唯一撐住、沒有下修訂單的蘋果，TrendForce認為在全球高通膨以及匯差的壓力下，蘋果可望採取更謹慎的定價以免影響銷售，預估新機價格上漲幅度應有機會落在100美元以內，以最入門的i14來說，價格可望落在749～799美元間，比去年i13 mini增加50～100美元，不過對比同樣螢幕尺寸與記憶體容量的i13，價格則是差不多，最被看好銷量的i14 Max預估起價將在849～899美元，而i14 Pro與Pro Max起價漲幅都在50～100美元間。