寬頻上網搶市 業者再掀價格戰

迎接開學季，電信、有線電視業者看好寬頻上網需求再增溫，相繼祭出新一波價格戰搶市。凱擘、台灣大哥大旗下台灣大寬頻30日宣布限時快閃，以一周的期限，將1Gbps上網價格降至799元，降幅逾2成，創下近期寬頻上網市場新低價。

遠傳電信也在30日宣布，行動通訊月租600元以上，或是年資5年以上的遠傳月租型用戶，加辦1Gbps光纖上網，月租調降至799元。另外，同時申辦5G門號與光纖上網，月租較個別申辦省一半、購買5G手機0元。

寬頻上網龍頭中華電信7月1日大幅調降300Mbps、500Mbps、及1Gbps上網價格之後，帶動中華電信近年來少見的升速申裝潮，光世代寬頻上網用戶截至7月底止約373萬戶，其中，因為調降「速在必行」方案吸引用戶申辦升速寬頻，帶動300Mbps、500Mbps甚至1Gbps的寬頻上網用戶激增，其中，300Mbps以上客戶增加至78.1萬戶，500Mbps以上客戶持續衝高。

原本與中華電信在寬頻上網具有大幅價差優勢的有線電視業者，頻頻透過快閃、或檔期促銷方案鞏固原本具備的價格優勢。

凱擘大寬頻30日宣布網路門市祭出1G光纖上網快閃方案，月付999元降為799元、免費升級Wi-Fi 6、免費租用Mesh子機一台，Disney+9月中前訂購、年約方案50％折扣。

台灣大旗下台灣大寬頻最新限時快閃方案鎖定1Gbps+WiFi6旗艦版資費，月租費999元降至799元之外，再送出Google Nest Mini智慧音箱、或momo幣1,700元或裝機費600元減免。

台灣寬頻（TBC）推出500Mbps上網促銷價899元，首月上網免費。大豐電針對500Mbps祭出600元優惠價、1.2Gbps上網999元。