航空業數位轉型 電子紙行李標籤規模大增

後疫情時代航空業開始復甦，航空公司也積極推動數位轉型，美國阿拉斯加航空宣布將推出電子紙行李標籤。

市調機構ePaper Insight測算，全球電子紙行李標籤的市場規模超過6億個，未來幾年將進入快速成長期。

先前德國漢莎航空和英國航空都有推出過電子紙行李標籤，不過未大量普及，再加上COVID-19重創航空業，造成電子紙行李標籤腳步暫緩。阿拉斯加航空7月宣佈準備在今年下半年推出電子紙行李標籤，成為第一家推出電子紙行李標籤的美國航空公司。此電子紙行李標籤項目為阿拉斯加航空與荷蘭公司 BAGTAG合作開發。

電子紙行李標籤使用電子紙顯示旅客的航班信息，整個辦理登機手續的過程幾乎都能在機場外進行，使用此電子紙行李標籤不僅使旅客可以快速托運行李，還可以實現行李全流程跟蹤，提升航空公司的運營效率。

美國阿拉斯加航空此次推出的電子行李牌是無源型的永久電子行李牌，該技術首次應用於電子紙行李標籤，是在2019年10月中國東方航空在大興機場首航發布並推出，此種電子紙行李標籤無需內置電池，採用手機標配的NFC射頻感應產生的微弱電流就可以供電子紙顯示螢幕刷新，由於沒有內置電池，不但免維護，不易損壞，還可以通行全球，托運上飛機，永久性的重複使用。

根據民航相關規定，有電池的電子產品是不能隨飛機托運的，如果必須帶電池托運，則要通過專門的測試認證，而電子紙是目前唯一一種可以在靜態顯示時維持圖像永久不消失的顯示技術，所以電子紙行李標籤從應用場景上只能使用電子紙技術。