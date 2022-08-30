果粉等買新iPhone 預測售價出爐

蘋果秋季發表會即將於台北時間9月8日凌晨1時登場，外資對iPhone 14系列投以高度關注，預期兩款高階的iPhone 14 Pro與Pro Max主鏡頭升級4,800萬畫素，升級幅度最大，光學族群中以大立光（3008）為最大受惠者，最新定價預測也出爐。

摩根大通證券預料，蘋果在即將登場的發表會將發表iPhone 14系列，AirPods與Apple Watch新品也可望亮相。外資點出，最明顯的升級將集中在iPhone Pro系列，一般款的iPhone 14升級相對有限。

花旗環球考量主要供應商貨幣貶值、規格升級有限，認為多數機款入門定價不會調漲，新款iPhone 14入門價為799美元、14 Max為899美元；iPhone 14 Pro、Pro Max入門款售價999與1,099美元，最高階機種反映零組件成本調漲100美元。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫進一步提出，主要組裝廠在大陸生產基地量產iPhone 14與14 Max的一至二個月後，其在印度的生產基地就將加入量產行列，與過去狀況不同；不過，估計每月出貨僅90萬支，占比不高。

知名蘋果供應鏈分析師郭明錤則預測，受益於iPhone 14 Pro超廣角相機規格升級，以及Pro機種的出貨比重增加，iPhone 14 Pro超廣角相機VCM出貨量、產值相較iPhone 13 Pro，將分別年增25～30％與65～70％。其中，Minebea與大立光是VCM供應商，出貨比重分別為60～70％與30～40％，是主要受惠者。

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