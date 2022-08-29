世芯-KY重返千金有譜 外資目標價飆高

世芯-KY（3661）股價脫離千金行列許久，外資大型研究機構看多熱情再度爆發，直指車用高效能運算（HPC）領域新商機啟動，人工智慧（AI）專案年底前加速提升，平價將展開修復，摩根士丹利、瑞信、美銀證券、中信投顧等全給予正向投資評等，股價預期全超過千元。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻，是外資圈掌握世芯-KY基本面動態的指標分析師，賦予1,420元推測合理股價也是外資圈最高。大摩指出，世芯-KY不僅可倖免於半導體下行周期之外，甚至可望受惠於晶圓代工產能不那麼緊俏的環境，同時，ABF供應議題已然遠離，長線成長動能依舊健全，值得留意的是，新的車用HPC商機將創造未來更高的成長潛力。

中信投顧同樣青睞世芯-KY新商機，並提出，除既有7奈米以下的先進製程設計需求將維持成長至2023年外，世芯-KY的經營管理階層亦看好，新創電動車業者為增加產品競爭力，積極投入自研晶片，目前世芯-KY在先進駕駛輔助系統（ADAS）與車用資料中心兩應用領域已獲車廠接觸，部分設計案即將開展，預計2024年起貢獻營收，成為另一股新的成長動能。

美系外資估計，世芯-KY今年每股稅後純益（EPS）30.64元、年增率4成，明年表現更剽悍，年增55.5％、來到47.63元，2024年的EPS則是62.36元。

瑞信證券從股價面出發，認為儘管世芯-KY近期稍有反彈，然目前才20倍本益比，是過去20倍～45倍的下緣，研判股價還有進一步上檔空間。

延伸閱讀

世芯Q4出貨回神 毛利率看升

世芯-KY 上半年賺逾一股本

世芯 下半年營收拚季季高