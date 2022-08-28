今年車載面板出貨成長 下修至5％

俄烏戰爭和中國封控管理造成上半年供應鏈中斷，市調機構Omdia下修今年車載面板出貨預估，全年車載面板出貨年成長率由9.9％下修至5％，出貨量則是由2.07億台下修至1.97億台。不過車載面板出貨將從第三季開始改善，第四季持續成長，2023年成長動能看好。

Omdia表示，俄烏戰爭、中國封閉管理和半導體供應吃緊是影響輕型汽車生產的三個主要因素。俄烏戰爭對歐洲汽車供應鏈造成負面衝擊，由於線束供應中斷、生產停頓，不過近期已經解決。中國4、5月的封控管理也導致多家汽車生產廠停工，許多關鍵零組件供應鏈中斷，同時4月份中國的輕型車銷售銳減，上海更是單月銷售掛零。第三季中國新車市場連續二個月回升，零組件供應鏈也恢復正常。消費電子需求快速萎縮，有更多晶圓產能空間，晶片短缺的情況在下半年改善。

消費端來看，通路上車輛庫存水平仍然較低，Omdia預計供應鏈中斷將在下半年逐步恢復，並帶動顯示器需求復甦。

從技術別來看，今年第一季a-Si面板出貨量年減3％，但LTPS面板相比去年同期增長79％。Omdia預計，2022年a-Si面板將出現負成長、年減4.9％，而LTPS面板和Oxide LCD面板將大幅增長，年成長率分別為76.3％和172％。

車載面板市場迅速由a-Si面板轉向LTPS面板，變化驅動因素是對大尺寸內嵌式觸控中控顯示器的需求快速增長，加上面板廠將6代LTPS面板產能從智慧型手機面板轉移到車載面板。9吋以上的大尺寸中控面板在第一季占比約56.2％，而大尺寸車載面板出貨量中有56.2％是內嵌式觸控。

此外，車載面板已經成為LTPS面板的主要應用。LGD於今年7月關閉了其P5 a-Si面板生產線，並將所有車載面板生產轉移到其AP3 6代面板廠。到了2022年底，該產線的產能將擴大到每月約2.5萬片大板。日本顯示器、夏普和友達也在旗下的LTPS面板生產線中提升了車載面板的產能。中國面板廠供貨商也在加快LTPS面板的供貨，華星光電已於今年第一季開始供應LTPS車載面板。

京東方和天馬估計從2023年起LTPS面板出貨量將大幅增長，主要以a-Si面板出貨的信利計劃從2023年第四季開始增加LTPS面板出貨。