PCB廠東南亞生產量能 擴增

歷經貿易戰、能耗雙控、中國封控等事件，非中國產能逐漸備受重視，跟隨終端或供應鏈逐漸移動，PCB廠近年也陸續有所規劃，如台虹（8039）、台光電（2383）等。

不只是新業者計畫前進東南亞，既有已在當地設廠的業者也有擴充產能的規劃，在泰國的PCB廠有泰鼎、敬鵬、競國，其中泰鼎正在進行HDI的擴充，精成科在馬來西亞有EMS廠和PCB廠，PCB部分規劃要再擴充30萬呎產能，預計2023年底或2024年第一季完成裝機，以及臻鼎-KY在印度有軟板後段模組廠。

為拓展汽車相關產品的布局，台虹鎖定汽車供應鏈較發達的泰國在當地設廠，預計2024上半年量產。台光電宣布為分散風險和生產據點，以及因應未來投資和客戶需求，擬於東南亞地區設廠，不過目前仍在計畫階段。

做為東南亞最大的PCB廠泰鼎日前就指出，大環境諸多挑戰環繞下，產能外移已成為趨勢，南向的廠商愈來愈多，公司也準備再增購土地，以因應長期東南亞生產製造需求會持續成長，雖然現在泰國相較中國來說供應鏈還是較弱，但越多廠商加入，聚落效益就會慢慢顯現。

PCB廠積極布局東南亞，不少設備廠也已鎖定需求，牧德表示，過去中國大陸在製造、薪資成本上有優勢，但歷經幾年漲幅已不亞於台灣，加上考量外在因素，許多板廠在東南亞展開布局，包括台、陸、日、韓都有，目前牧德掌握有12家客戶，預計2024～2025年會陸續建置。

群翊日前法說會也提到，未來市場將分化成中國製造、東協製造，東協是新經濟戰場，如馬來西亞是封測重鎮之一，ABF大廠規劃在檳城同時蓋兩廠給兩大晶片廠，越南三星有不少在那邊生產，該公司也宣布要在那邊設立晶片研發、擴充載板產能，日商在當地也有大動作；泰國除了既有的PCB廠，也有許多新進業者，很多停滯許久的公司也有投資動作。

PCB市占 台廠穩居世界第一

研調機構N.T.Information中原捷雄（Hayao Nakahara）博士所調查的全球電路板（PCB）製造商排行於日前公布，其中營業額超過1億美元的業者有146家，比去年增加18家，以營業額來看，台廠32.8％市占率穩居全球第一。

報告顯示2021年全球PCB產值約870億美元，以營業額排序，台廠市占率第一，其次依序為中國大陸31.3％、日本17.2％、韓國10.9％。廠商數量以中國大陸最多，接續為台灣27家、日本23家、韓國14家、美國5家、歐洲5家、東南亞3家。

台灣電路板協會（TPCA）表示，前25大PCB製造商中，台廠占9家，且在各類型電路板中位於領導地位，如臻鼎高居全球電路板及軟板的龍頭、欣興為全球第二大及最大的載板廠、華通位居高密度電路板（HDI）首位、瀚宇博筆電出貨量為全球最大。

2021年受惠全球半導體蓬勃發展，年成長幅度最高的PCB廠均為載板廠，營收超過10億美元的業者有7家，依序為台灣欣興、日本揖斐電Ibiden、韓國三星電機、日本新光電工Shinko、韓國LG Innotek、台灣南亞電路板，台灣景碩。中原捷雄表示，2021年載板產值為156億美元，占全球電路板的17.9％，雖然全球系統性缺晶片、ABF載板面積、層數放大的需求帶動下，載板今年仍供不應求，但自2019年到2025年，全球載板製造商投入超過250億美元進行產能擴充及蓋設新廠，後續仍須留意價格競爭的狀況。