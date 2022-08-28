不只拿拜登補助！美晶片一哥再找金主

美國國會通過晶片法案，重拾晶圓代工業務的半導體大廠英特爾，為追趕台積電、三星等競爭對手，砸重金積極遊說以爭取資金補助，近期又與加拿大資產管理公司布魯克菲爾德（Brookfield）合作融資300億美元，以期重回半導體霸主地位。

半導體屬於資產密集產業，需要非常龐大的資金挹注才能建立一條產線，如台積電、三星等半導體大廠逐年上調資本支出，緊追其後的英特爾不僅花大錢遊說美國國會，以爭取晶片法案補貼外，並與布魯克菲爾德資產管理公司合作融資300億美元在亞利桑那州的半導體製造新廠。

路透社報導，布魯克菲爾德基礎建設部門與英特爾共同投資300億美元在亞利桑那州的一間半導體廠，布魯克菲爾德投資150億美元，以取得49%股份，而英特爾則將出資51%，並保留晶片廠的控制權。

報導指出，對於布魯克菲爾德這樣的私募股權投資公司來說，晶圓代工廠是一種能產生現金流的投資機會，且也表示投資者對半導體長期需求有信心。英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）稱，這可能是半導體業界首例融資合作。

華爾街日報報導，英特爾達成一項非比尋常的300億美元的融資合作，這表明一些大型投資者對半導體長期需求持樂觀態度，以及推動該公司晶圓代工業務居主導地位，並與目前處優勢地位的對手台積電和三星競爭。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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