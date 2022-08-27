黑夜中最亮的星 被動元件2獲利伏兵凱旋

產業景氣黯淡 獲利黑馬齊力奔出

2022年下半年科技產業雖乏善可陳，但是被動元件廠上半年就有多家獲利進度超前，守住基本盤之下，今年仍有國巨、日電貿等成為獲利伏兵。尤以國巨最受關注，上季未分配盈餘稅侵蝕EPS達1.16元，第三季逼近持平的財測與消費性電子景氣脫鉤，加上業外干擾淡化，法人預估，本季EPS可望逾11元，前三季EPS突破三個股本十拿九穩。

國巨本季財測僅季減低個位數百分比，約當季減1％～3％，由於利基產品比率已經上升至75％，本季稼動率將連續第九季維持90％以上，抵銷手機、IT產品的疲弱，也因此，國巨的財測與消費性電子景氣脫鉤，外資預估本季營收仍將站穩300億元以上，全季獲利也擺脫第二季未分配盈餘稅的干擾，有機會超過11元。

目前國巨的現金減資計畫，正待主管機關核准，以股價約330元附近橫向盤整計算，現金減資後換發新股的參考價，將突破400元。

另外，通路商日電貿處分陞達科持股1.07萬張，公告的處分利益高達6.6億元，該筆業外收益將在下半年認列，以日電貿資本額17.9億元計算，相當於挹注日電貿EPS達3.69元，日電貿上半年每股盈餘已達3元，下半年終端需求雖弱，但是日電貿的庫存以高階應用為主，調整庫存壓力較小，法人預期，業外挹注加上本業穩健，日電貿今年EPS可望坐7望8，成為今年類股的獲利黑馬。

今年上半年獲利逾半個股本的被動廠還有禾伸堂、興勤、臺慶科，雖然下半年景氣不容樂觀，但是上半年獲利已經落袋為安，替今年的獲利基本盤守住半壁江山，2022年的獲利可望還有維持水準的演出。

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