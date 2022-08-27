美猛踩陸晶片業 目標鎖定2大金雞母

大陸發展先進製程頻頻受到阻礙，近期美國更限制用來開發3奈米以下晶片的EDA軟體出口，使得大陸晶片業再遇衝擊，有大陸專家認為，斷供EDA是想讓大陸沒工具設計3奈米以下晶片，讓設計卡在5奈米，晶圓代工卡死在7奈米，拉開美中在高效能運算及人工智慧領域的差距。

目前全球EDA市場被歐美廠商壟斷，研究機構TrendForce去年數據顯示，前三大巨頭分別是新思科技（Synopsys）的32%、益華電腦（Cadence）的30%及西門子（Siemens）的13%，合計市占率將近8成。

北京商報報導，大陸半導體產業專家洪仕斌就此事發表看法，他坦言，本土EDA距離國際廠商的差距比IC設計、晶圓代工領域都還要大，但不代表沒有機會，尤其大陸晶片需求越來越大，很多科技巨頭都有晶片設計需求，因此這次是非常重要的機會，EDA產業已經升級至戰略層面。

洪仕斌剖析美國此舉的背後意義，「斷供EDA是想讓大陸沒工具設計3奈米以下的晶片，讓設計卡在5奈米，晶圓代工卡死在7奈米，最後拉開美中在高效能運算及人工智慧領域的差距。」

至於大陸晶片業該如何突圍？先前大陸EDA龍頭華大九天表示，「新興EDA產業若想突破國際EDA巨頭在全部流程的壟斷，必須重點突破關鍵環節或對局部流程進行創新，為客戶創造優於現有方案的價值，才可能獲得國際認可與商業回報。」

（ 中時新聞網 郭宜欣）

延伸閱讀

美EDA禁令再掐脖 大陸半導體恐難自救

美禁EDA輸陸 IC股歡慶 專家曝5檔潛力股