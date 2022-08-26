美晶片法限制這件事 三星、海力士剉咧等

美國通過「晶片與科學法案」，法案將提供在美設廠的半導體公司390億美元的補貼，以及25%的稅收抵免，但同時也限制獲得補貼的廠商，禁止在大陸投資28奈米以下的製程技術。韓媒表示，三星及SK海力士對此感到擔憂，如果禁令包含記憶體晶片，勢必會受到衝擊。

Business Korea報導，雖然法案明定禁令不包括28奈米以上製程技術，但並沒有詳述是記憶體晶片或非記憶體晶片，預期美國商務部之後會給予一個明確的定義。

報導稱，三星NAND快閃記憶體廠位於西安，蘇州亦有座封測廠；SK海力士則在無錫有DRAM廠、以及大連有NAND快閃記憶體廠。由於三星和SK海力士在大陸沒有生產非記憶體晶片的廠方，假設法案禁令若僅限非記憶體晶片，韓國半導體公司的風險趨近於零。

可一旦兩者皆在禁令範圍內，SK海力士將遭受衝擊，原因是其無錫廠生產的是10奈米的DRAM。至於三星風險相對較低，NAND快閃記憶體的層數比奈米更重要。

即便如此，報導強調，三星及SK海力士無法說毫無風險，獲得補助的廠商必須在未來10年內，定期回報投資計畫和活動，而在多數情況下，這些都是商業機密。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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