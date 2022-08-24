光電業入冬 群創員工爆「被休假」?

光電業景氣寒冬，面板廠第三季產能利用率下探5成，隨著稼動率下調面板廠、LED廠紛紛鼓勵員工休假。

群創有員工向媒體爆料，公司強制休假，群創回應指出，為因應公司產能調整及照顧同仁身心平衡健康，推行鼓勵同仁連續休假的充電計畫，產線輪班同仁依各產線產能調整而彈性訂定，並不會扣到個人薪資。

群創員工爆料，內部公告指出9月12、13日為休假，內部系統會統一扣假2天，另外，10月5至7日也是休假天，系統也會統一扣假3天，扣假順序為彈休、特休及補休假別，再依剩餘可休時數，依「使用期限先到其先扣假」，而休假時數不足者，公司先給借假（特別預給假），接下來產生新年度特休時再優先沖抵，若員工服務未滿離職，則以特休超休扣回。

針對員工爆料，群創指出，為因應公司產能調整及照顧同仁身心平衡健康，群創推行鼓勵同仁連續休假的充電計畫。9月接續中秋假期，鼓勵12～13日再休假2天，10月在國慶假日之前，鼓勵10月5～7日再休假3天，此安排以創造同仁最大的便利性為主以放心休假。常態班鼓勵休假，產線輪班同仁依各產線產能調整而彈性訂定。

群創強調，提供同仁自由選擇的方式，可因業務考量選擇銷假上班或者調整休假時數。此外，群創優於法令額外給予特別預給假，讓同仁在這段期間可預先休假及自主排配行程，不會扣到個人薪資。

至於LED廠尚未傳出鼓勵休假的作法，下半年消費性電子需求特別疲弱，供應鏈在庫存去化上竭盡全力，LED廠的高階應用尚有支撐，但是在手機、電視、筆電背光上，也難逃景氣拖累，第三季是LED行業的傳統旺季，今年在龍頭廠富采喊出本季高個位數百分比衰退的財務預測之下，旺季不旺的趨勢確立。