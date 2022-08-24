台積、三星3奈米誰強？ 韓媒曝1關鍵優勢

在韓國大廠三星今年6月底宣布3奈米獨步全球量產後，市場傳出台積電將在9月跟進量產，而且台積電已獲得多家晶片供應商的訂單承諾。此事也引起南韓媒體關注，根據《BusinessKorea》報導，從數據來看，三星的3奈米技術仍領先台積電。

報導指出，在4奈米製程之前，台積電一直領先三星，但在3奈米製程上三星搶先一步，特別是三星是業界首度採用環繞閘極（GAA）技術，台積電3奈米製程則以5奈米鰭式場效應晶體管（FinFET）技術為主。

報導分析，GAA與5奈米製程的FinFET相比，技術功耗降低45％、性能提高23％，至於台積電沿用FinFET技術打造3奈米，效能只有10~15％提升，以及功耗減少30％，整體來說，三星3奈米技術仍優於台積電。

不過台積電已獲得多家晶片供應商的3奈米訂單承諾，蘋果將是首發客戶，台積電將為蘋果筆電MacBook Pro推出M2Pro晶片，為蘋果第一款搭載3奈米晶片的設備。除了M2Pro晶片，台積電還將以3奈米製程生產iPhone15Pro系列A17Bionic晶片，以及MacBook Pro下一代M3晶片。

台積電將於9月開始量產3奈米晶片，晚了三星三個月左右，報導提到，這兩家公司將快速提高3奈米製程良率，來爭取高通和輝達等重要客戶。

（中時新聞網 邱怡萱）

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