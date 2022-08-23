加速3G汰停 中華電砸22億擴建4G網路

因應國內3G網路提前於2024年6月汰停，中華電信近日公告，向諾基亞採購行動電話網路設備約12.7億元、愛立信約9～10億元，合計約22億元擴充4G網路建設。

中華電信表示，這次新增採購的電信設備主要以擴充4G網路覆蓋而非5G，主要考量國內行動語音通話目前仍依賴3G網路，3G經過長達15年的建設，基地台的涵蓋範圍比起4G來得廣，3G網路汰停之後，擴充4G基站建設才能進一步提升國內整體行動語音品質。

台灣大合併台灣之星，遠傳合併亞太電信兩宗併購案正在NCC審議中，合併後的台灣大、遠傳的4G基地台站數將擴增。

台灣大表示，台灣大的4G涵蓋一定比3G好，所以3G網路汰停之後，不需要再增建4G，涵蓋絕無問題。

遠傳表示，4G用戶數據使用量持續增加，所以雖然遠傳4G轉5G的用戶也在穩定上升，為確保用戶的良好網路體驗，遠傳一直持續做4G弱區補強擴容甚至增加站台，並定期向總經理報告改善優化進度。未來合併案若順利完成，遠傳會觀察整併後各地區客戶流量及品質需求，即時進行4/5G網路優化與擴充作業。目前5G採NSA架構，5G需要4G網路作為主要頻段，持續強化建設4G網路，也將一併提升5G網路品質。

根據NCC委外「行動通信網路成本模型及接續費研究」指出，有別於過去的3G時代GSM／CDMA／UMTS技術，4G LTE以提供數據服務為主，也因此，目前的行動語音通話，都是由電信業者透過CSFB（Circuit Switched Fallback)技術，在4G用戶撥打語音通訊時，將語音回退至3G電路進行語音傳遞，未來3G網路全面關閉之後，4G行動語音必須全面透過VoLTE（Voice over LTE）方式傳遞。

業者表示，3G／4G／5G使用的頻段不同，使得3G每一座基地台的平均涵蓋約是4G的1.1倍，換言之，若要達到同樣的涵蓋，4G基站建設數必須比3G多。

中華電信規畫這次擴充4G網路後，4G涵蓋將提升至與目前3G相當。中華電信4G基地台約近2萬站、3G超過2萬站，5G建設高峰期落在2021～2023年持續三年，今、明年仍投資重點仍以5G網路建設為主，但因為3G網路提前汰停，決定新增擴增4G網路支出。

衝刺5G 最快2023採購本土小型基站

5G建設進入最後衝刺，小型基地台將扮演室內涵蓋的補強要角，中華電信近期已向諾基亞、愛立信採購少量小型基地台。另外，為了測試本土網通設備品質，已與國產5G設備商合作，在桃園機場捷運A18站、台南赤崁樓、高雄輕軌部分路口建設5G示範應用，展開本土設備試水溫計畫。至於採購本土小型基站的時間點，中華電信預估最快落在2023年。

行政院規畫2023～2024年編列為期兩年共計56億元預算，補助電信業者優先採購本土網通廠商生產的小型基地台布建5G網路，據了解，電信業者最近陸續向諾基亞、愛立信採購少量小型基站，主要用做補強5G室內涵蓋為主，目前5G建設仍以大型基站、覆蓋戶外及提升整體網路涵蓋率為主。

對於本土小型基地台，電信三雄坦言，仍視本土設備的品質、成熟度、及穩定性而定，若行政院56億元補助款確定撥補，電信業者將加速採購。

為扶植本土網通設備商，電信三雄不遺餘力，中華電信去年與耀登集團旗下耀睿實驗室合作成立亞洲第一個獲得O-RAN聯盟認的OTIC（Open Testing and Integration Centre）實驗室，多家本土廠商提出申請測試國產設備介接國際大廠5G核心網路。今年中華電信更進一步與本土廠商合作，在桃園、台南、高雄三地建置5G示範應用，並在示範區開始採用本土設備。另外，中華電信也與中磊等多家台廠進行小基站測試中。

台灣大架構5G專網，已與多家本土設備進行O-RAN設備測試，未來將攜手國際大廠共同提拔本土設備商。

遠傳電信則是從5G專網著手扶植本土廠商，去年聯手台達電、仁寶、和碩、中磊及啟碁等業者組成國產5G專網RAN生態圈，加速建構國內5G自主供應鏈。