8月面板報價續下跌 一關鍵有助價格支撐

TrendForce公布8月下旬面板報價，由於四川與重慶接連宣布限電措施，影響位於當地大世代G8.5/G8.6/G8.7面板產線的生產，預期對於主要在該幾座產線生產的主要尺寸32吋與50吋有帶來價格止穩的效喘息空間。雖然目前下游庫存水位偏高，法人認為，隨著年底消費性旺季與明年新產品推出，庫存可望去化，維持第四季電視面板報價將落底的看法。

8月下旬面板報價仍全線下跌，43吋及55吋電視跌幅5.6％、3.4％，65吋電視跌幅8.3％，IT類方面，21.5吋、23.8吋及27吋Monitor跌幅落在4.4％~7.2％，14、15.6、17.3吋NB跌幅3.5％~5.5％，大尺寸電視面板報價仍呈現大幅度下跌，並未見到止跌跡象，後續仍需觀察限電措施是否有可能持續延長，如果時間拉長至9月，預期對於面板價格的支撐力道將更為顯著。

Monitor面板也同樣正面臨需求疲弱的壓力，加上近期部份品牌客戶著手進行庫存與面板訂單的調控，價格仍有下探的空間，但面板廠已逐漸開始面臨跌破現金成本壓力，同時開始陸續進行產能的調節，預期部分機種的跌幅有開始收斂的趨勢。

法人認為，中高階電視部分受到歐美市場需求持續疲弱影響，面板報價未來恐持續承壓，而目前市況並未給予報價反彈或進入上升循環的要素，且若庫存調整至今年底，意味第四季傳統節慶拉貨呈現疲弱的機率高，對面板股看法中立。另一方面，可觀察友達、群創借券與融券餘額偏高，友達9月減資前是否有回補效應產生。

（時報資訊 莊丙農）

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