四川延長限電抑制產能 友達、群創見曙光

中國四川將限電令延長至周四（25日），分析師預料，當地面板廠產出將進一步減少，有助於面板產業供過於求情況逐步減緩。加上電視面板庫存調整迄今已有數季時間，或許有機會在年底前先止跌，帶動友達（2409）、群創（3481）今早股價相對有撐。

陸媒報導指出，四川上周六發布《關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知》，表示為確保民生用電，8月15日起擴大全省（除攀枝花、涼山）工業企業讓電於民實施範圍，時間從8月20日零時至8月25日午夜12時。

原本四川是限電六天，現在再延長五天，共計限電11天。而四川有兩條8.6代LCD面板生產線，京東方、惠科各一條，每月總產量接近30萬片；受到四川限電影響，全球LCD面板產量供應受影響，上述兩條產線8月的稼動率較7月明顯下降，投片水準估降至正常水準之80％。

就目前產業情況來看，IT資訊產品應用的面板價格持續修正中，不過，電視面板因為早從去年第三季就開始跌價、庫存調整已有數季，加上部分規格電視面板價格快觸及材料成本，或許有機會在年底前先止跌。

配合中國四川的限電措施，有助於控制當地面板大廠下半年的生產狀況，順利的話，明年的面板供需與產業景氣可能將改善。

受到面板報價持續下跌影響，友達、群創今年第二季都虧損，上半年也轉虧。

第二季是否已是谷底，可觀察幾項指標，目前供應鏈上下游都在清庫存，面板價格恐仍繼續下跌，同時，通貨膨脹對終端消費市場的影響也是另一個重要因素。

整體而言，隨著面板產業供給端因限電而獲利控制，市場預期明年產業供需結構有機會改善。

（時報資訊 沈培華）

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