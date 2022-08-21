四川限電延長 NB廠：沒訂單才是問題

四川省經濟和信息化廳、國網四川省電力公司20日晚間突然宣布讓電於民措施將延長至25日24時，意味著原本將於8月20日24點結束的限電計畫將再往後延長5日，市場擔心原本已是庫存滿滿的筆電業將更為雪上加霜，惟筆電業者均表示，因有自有發電系統可以因應急單，即使時間拉長，推估影響也有限。



四川宣布讓電於民，由於四川省為全球筆電生產重鎮，許多全球大型零件代工廠、筆電散熱及電池模組都選在四川省設廠，連帶也使得此番限電行動備受市場關注。



事實上，不同的筆電品牌，委託給代工廠的生產地點可說是涇渭分明，戴爾、蘋果以上海、昆山等華東地區為主，而惠普、華碩、宏碁則多選擇在人工成本比華東低一大截的重慶與成都生產，四川限電雖然延長，然而目前除了蘋果還剩一些第二季華東封城所累積的訂單必須補上，以及接下來還有高階MacBook Pro新品即將上市之外，其他筆電品牌下單量都因為筆電零組件與成品庫存高而明顯調整，惠普與雙A第三季甚至急單比重還超過正常訂單，可見動能之弱，也讓筆電供應鏈都講白了，四川限電不是問題，沒有訂單才是問題。



另外，即便四川雖然限電時間延長，下游系統廠目前多仍未受到全面全天候的停電停工太大影響，尤以後端組裝為主的產線，尚能透過自有發電系統因應急單，加上客戶針對消費性系統產品的拉貨需求已多有下修，因此就算整廠產能稼動率下降，對於訂單出貨影響有限。



而在四川設廠的筆電代工廠中，英業達位於重慶的筆電產線目前持續以多班制輪產因應限電時段，預期受到影響的程度有限，緯創除了在重慶有AIoT、醫材相關產線外，成都則有PC相關產線，不過由於現階段亦已自有發電及多班制輪產方式因應，因此受影響程度也有限。



至於仁寶在四川擁有成都廠、重慶廠，生產產品從筆電到穿戴裝置都有，仁寶表示，將會透過既有庫存、自有發電機、增加夜班來因應，而且仁寶還有不受限電影響的昆山廠區，同樣在重慶設廠的和碩、廣達，則都是以筆電為主，現階段影響有限。