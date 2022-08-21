蘋果發表會在即 達人爆iPhone 14十大亮點

圖／unsplash

蘋果即將在9月舉辦秋季發表會推出全新的iPhone14系列新機，據目前爆料消息，最快蘋果可能將在9月7日舉辦發表會，YouTuber頻道「蘋果爹」統整最終爆料內容與上市日期，是否導入Type-C接口成為網民熱議話題。

蘋果爹指出，先前一直在瘋傳iPhone 14系列手機將採用USB Type-C的連接埠，消息都指向不會搭載，即便歐盟2024年將全面統一充電口為Type-C，惟此項法案所規範的期限尚有一年左右時間，對於蘋果來說還有時間，最快將應用在iPhone 15與下一代AirPods等。

目前所能得到的資訊整理成10大重點如下：

  1. 首次加入「iPhone 14 Max」尺寸；
  2. 不同機種不同處理器；
  3. 主鏡頭升級到4,800萬畫素；
  4. 前置鏡頭光圈升級到f1.8，首見自動對焦功能；
  5. 新增隨顯螢幕；
  6. 記憶體升級至6GB；
  7. Pro系列機種「驚嘆號螢幕」；
  8. 電池容量全系列升級（Pro Max 除外）；
  9. 新世代通訊晶片；
  10. iPhone 14 Pro系列將會推出黑、白、金、紫等4種顏色，iPhone 14與iPhone 14 Max則有紅、白、黑、紫、藍等5種顏色。

據美媒報導，蘋果零售店的員工已被告知，要在9月16日為重要新產品銷售做準備，依往例，蘋果會在發表會一周後開始販售產品，往回推9月7日就可能是發表會的日期，屆時會推出iPhone 14系列新機，還有可能推出新款 Mac、iPad與3款Apple Watch等。

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工商時報 數位編輯