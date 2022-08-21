蘋果發表會在即 達人爆iPhone 14十大亮點

蘋果即將在9月舉辦秋季發表會推出全新的iPhone14系列新機，據目前爆料消息，最快蘋果可能將在9月7日舉辦發表會，YouTuber頻道「蘋果爹」統整最終爆料內容與上市日期，是否導入Type-C接口成為網民熱議話題。

蘋果爹指出，先前一直在瘋傳iPhone 14系列手機將採用USB Type-C的連接埠，消息都指向不會搭載，即便歐盟2024年將全面統一充電口為Type-C，惟此項法案所規範的期限尚有一年左右時間，對於蘋果來說還有時間，最快將應用在iPhone 15與下一代AirPods等。

目前所能得到的資訊整理成10大重點如下：

首次加入「iPhone 14 Max」尺寸； 不同機種不同處理器； 主鏡頭升級到4,800萬畫素； 前置鏡頭光圈升級到f1.8，首見自動對焦功能； 新增隨顯螢幕； 記憶體升級至6GB； Pro系列機種「驚嘆號螢幕」； 電池容量全系列升級（Pro Max 除外）； 新世代通訊晶片； iPhone 14 Pro系列將會推出黑、白、金、紫等4種顏色，iPhone 14與iPhone 14 Max則有紅、白、黑、紫、藍等5種顏色。

據美媒報導，蘋果零售店的員工已被告知，要在9月16日為重要新產品銷售做準備，依往例，蘋果會在發表會一周後開始販售產品，往回推9月7日就可能是發表會的日期，屆時會推出iPhone 14系列新機，還有可能推出新款 Mac、iPad與3款Apple Watch等。

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